"عالم واحد.. معا في المنزل": حفل عالمي أطلقته ليدي غاغا

أطلقت المغنية ليدي غاغا و المغني بول مكارتني وفرقة رولينج ستونز حفلا عالميا خاصا للموسيقى والكوميديا والقصص الشخصية، أمس السبت، الذي استمر ساعتين وبث عبر عدة قنوات تلفزيونية في الولايات المتحدة، في محاولة لبث الأمل في قلوب الجماهير في ظل وباء كورونا.

وقالت غاغا "إنني ممتنة جدا للعاملين في قطاع الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي وكل العاملين في متاجر البقالة وخدمات التوصيل والعاملين في البريد وكل المؤسسات غير الربحية الأخرى التي تعمل بجد جدا...هذه حقا رسالة حب صادقة لكم جميعا في كل أنحاء العالم وأتمنى أن تكون تذكرة للعطف الذي يحدث الآن".

.@LadyGaga reminds us to “smile” and be compassionate toward one another during these difficult times. Watch her incredible performance for One World: #TogetherAtHome and do your part to fight COVID-19 by taking the pledge to stay home: https://t.co/26xVXSb0qy. pic.twitter.com/01jWBBpexI — Global Citizen (@GlblCtzn) April 19, 2020

وأشاد الحفل بالمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والبقالة وخدمات التوصيل والبريد والعاملين الآخرين.

ونظم الحفل منظمة الصحة العالمية ومجموعة "جلوبال سيتزين" غير الربحية ويعد أكبر جهد من المشاهير حتى الآن في جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخصا في كل أنحاء العالم.

واستهدف الحفل أيضا فاعلي الخير والشركات للمساهمة في صندوق تابع لمنظمة الصحة العالمية للتصدي لفيروس كورونا، وقال منظمون إن شركات ومانحين آخرين ساهموا بالفعل بنحو 150 مليون دولار.

ولم تغن بيونسيه ولكنها بعثت برسالة مصورة أشارت فيها إلى معدلات الوفاة المرتفعة بشكل غير متناسب بين الأمريكيين السود بسبب كوفيد-19، وقالت بهذا إن "هذا الفيروس يقتل السود بمعدل يبعث على القلق في أمريكا"، وحثت المشاهدين على حماية أنفسهم.

وغنى فريق رولينج ستونز الذي ظهر في أربعة أماكن منفصلة أغنية "لا يمكنك أن تحصل دائما على ما تريده" (يو كان نوت أولويز جت وات يو وونت).

وفي إهداء لبيل ويزرز الذي توفي قبل أسبوعين عزف ستيفي ووندر (لين أون مي) في حين غنى مكارتني، الذي تحدث عن أمه التي كانت ممرضة وقابلة، "ليدي مادونا".

وشارك في وقت سابق أمس السبت مغنون وعازفون لموسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية من الولايات المتحدة وأسيا والشرق الأوسط من بيوتهم في الحفل الذي تم عبر بث مباشر على مدى ست ساعات قبل الحفل الرئيسي .

وكان من بين من شاركوا المغنية الأميركية جنيفر هدسون والمغني إيسون تشان من هونج كونج والهندي فيشال ميشرا والمغني الإماراتي حسين الجسمي.