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فيلم المخرج كريستوفر نولان أول الأفلام التي ستعرض بعد أزمة كورونا

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 13:16

فيلم المخرج كريستوفر نولان أول الأفلام التي ستعرض بعد أزمة كورونا
من مقطع الفيلم التصويري (تصوير شاشة)
عرب ٤٨

أعلن المخرج العالمي كريستوفر نولان، أنه لا ينوى طرح فيلمه الجديد المنتظر (Tenet)، على أي من منصات البث، بالرغم من ما يحدث في العالم من غلق لدور العرض، وفقا للتقرير الذي نشر على موقع " heroichollywood".

مما يدفع التساؤل عما إذا كان الفيلم سيكون من أول الأفلام العالمية التي تصل لمختلف دور العرض حول العالم، بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، خاصة أن العمل من المقرر أن يصل لدور العرض في شهر 17 حزيران/ يوليو القادم.

ويدور فيلم (Tenet) حول السفر بالزمن، جنبا مع التجسس الدولي، ولم يستطع أي من أبطال العمل تأكيد أو نفى هذه المعلومات حول الفيلم الجديد، الذي يعد واحد من أكثر الأفلام المنتظرة للعام الحالي 2020.

وتدور أحداث الفيلم الجديد (Tenet)، في إطار دراما وتشويق وأكشن، والذي من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، وبحسب صحيفة "worldofreel" فإن الفيلم الجديد سيتكلف ما يقارب الـ250 مليون دولار، بعد مفاوضات كثيرة دارت مع المخرج صاحب التاريخ الطويل من الأفلام الحائزة على جوائز الأوسكار، بالإضافة إلى توفير ميزانية إضافية في حال تغير رؤية المخرج فيما بعد.

والفيلم (Tenet) من إنتاج شركة "Warner Bros"، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.


#فيلم جديد
#كريستوفر نولان
#فيروس كورونا
#تينيت

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