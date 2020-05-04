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جديد الأعمال الدرامية للفنانة هند صبري على "نتفليكس"

تاريخ النشر: 04/05/2020 - 13:15

جديد الأعمال الدرامية للفنانة هند صبري على "نتفليكس"
من صفحة الفنانة صبري على "فيسبوك"
عرب ٤٨

كشفت شبكة "نتفليكس" جديدها بعمل درامي من بطولة الفنانة التونسية، هند صبري، وتعاقدت "نتفليكس" مع صبري لتقديم مسلسل كوميدي جديد، وذلك يعد سابقة، بأن يكون التعاقد مع الفنان نفسه.

ينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الكوميدية، وسيتم عرضه عبر منصة "نتفليكس" العام المقبل، من بطولة هند صبري، والذي ستتولى شركتها "سلام برودكشنز" بإنتاجه.

اختارت "نتفليكس" الفنانة هند صبري الشهر الماضي ضمن 55 نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضمن مشروع "لأنّها شاهدت"، وتشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ أعمالاً لاقت استحسان الجمهور، مع كل من صوفيا لورين، وسلمى حايك، وياليتزا أباريشيو، وميلي بوبي براون، ولوري نان، ولانا كوندور، وبيترا كوستا، وآفا دوفرناي، كما عرضت الشبكة عددا كبيرا من أعمال هند صبري، آخرها فيلمي "الكنز" و"الجزيرة".

وبموازاة ذلك، تطلق هند صبري برنامجا بعنوان "مش مسلسل هند صبري"، الذي تقدّمه صبري عبر "يوتيوب" وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في تعاونها الأوّل كمذيعة مع شركتي "طيّارة" التي ساهمت في تأسيسها و"رايم برودكشنز".


#هند صبري
#نتفليكس
#مسلسل كوميدي

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