مسرح السرايا يُطلق "أيام التنظيم"

عرض مسرح السرايا العربي في مدينة يافا، مساء الأربعاء، مسرحية "أيام التنظيم"، وهي الإطلالة الأولى للمسرحية التي ألفها د. أيمن إغبارية، وأخرجها الفنان يوسف أبو وردة ومن بطولته إلى جانب من كل الفنانين: مكرم خوري، وروضة سليمان ويكون هذا العمل هو الثاني الذي يطلقه مسرح السرايا في فترة كورونا بعد مسرحية الأطفال "قمر صناعي".

وأصدر المسرح بيانًا في هذه المناسبة وقال إن "هذا العرض الأول الذي يأتي بعد إتاحة العروض الثقافية في الهواء الطلق بحسب تعليمات وزارة الصحة".

وقال عضو الهيئة الإدارية لمسرح السرايا، رامي صايغ، إن "فرحتنا اليوم كبيرة خاصّةً مع عودة المسرح لاستقبال الجمهور في عروضه المسرحية والثقافية، مع أننا في المسرح لم نتوقف عن الإنتاج الفني والثقافي حتى في فترة كورونا فنقلنا جميع نشاطاتنا للبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن العودة للقاء الجمهور لها طعم خاصّ لنا كمؤسسات ثقافية وبالطبع للفنانين والفنانات".

وأضاف البيان أن: "‘أيام التنظيم‘ هي مسرحية حول تَقاطعات السّياسة والجَريمة والمَال في المجتمع الفلسطيني في الداخل حيث تَتبصّر المسرحية في تَحول هذا المجتمع من أرض خصبة للحركات السياسية في َسنوات السبعينيات والثمانينيات إلى دفيئة للجريمة المُنظمة والفساد السياسي والاقتصادي في هذه الأيام".

وأكمل البيان: "وتقع أحداثها في ليلة واحدة يلتقي بها ثلاثة أصدقاء على شرفة بيت مَشبوه: يُونس الذي عاد لتوه من خارج البلاد بعد غياب طويل، وموسى المُرشح لرئاسة السُلطة المَحلية، ورَجاء المتديّنة التي تُدير مَحل صِرافة. المشتركُ بينهم هو كَونهم في الماضي أعضاء مؤسسين في تنظيم سياسي فعّال في أيام شبابهم فيجتمعون ليتذكروا مَاضيهم وتطفوا علاقات ومشاعر الحب والكراهية والجَشع والغِيرة والأنانية والتدمير الذاتي بينهم بشكل واضح وفي الخلفية يبدو المجتمع الفلسطيني هشًّا وغيرَ مستعدِ لأيّ ‘نكبة‘ جديدة من أيّ نَوع".

وختم البيان موضحًا أن "المسرحية هي إنتاج مشترك لمسرحي السرايا ويافا، وعمل على تصميم الديكور والملابس الفنان أشرف حنا وعلى التأليف الموسيقي، الفنان وائل أبو سلعوم، كما عملت في دور مساعدة المخرج السيدة فاطمة خطيب".