  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

مشاركة الفيلم الفلسطيني "عباس 36" في مهرجانين عالميين

تاريخ النشر: 24/09/2020 - 00:45

مشاركة الفيلم الفلسطيني "عباس 36" في مهرجانين عالميين
خلال تصوير الفيلم
عرب ٤٨

سيشارك الفيلم الوثائقي "عباس 36" الفلسطيني، في مهرجان تورنتو – فلسطين السينمائي "TPFF" ومهرجان واشنطن للسينما والفنون الفلسطينية "DCPFAF".

وسيكون الفيلم متاحا ضمن مهرجان تورنتو – فلسطين السينمائي عبر الإنترنت بدءًا من 27 أيلول/ سبتمبر المقبل، وحتى 29 من الشهر ذاته، بحسب ما ذكر صناع الفيلم في بيان أصدروه الأربعاء.

وقالت منسقة مهرجان تورنتو – فلسطين السينمائي، دانيا ماجد: "هذه القصة المؤثرة لعائلتين فلسطينيتين تربطهما بيت واحد، هي أيضًا قصة فلسطينيون يعيشون في الشتات ويتوقون إلى العودة إلى فلسطين. إنها رحلة عاطفية ولكنها أيضًا رحلة مفعمة بالأمل حيث تشارك دينا ونضال المشاهدين بعض الصدمات وأيضا بعض التطلعات والأحلام لوطنهم".

بدوره، قال المنسق الرئيسي لمهرجان واشنطن العاصمة للسينما والفنون الفلسطينية، مايكل كامل: "يشرفنا أن يكون ’عباس 36’ في تشكيلتنا هذا العام. هذا الفيلم الوثائقي المذهل يتحدى مفاهيم الوطن ويجسد العديد من الحقائق في الواقع الفلسطيني"، وفق البيان.

و"عباس 36" من إخراج المديرة العامة لزينب للإنتاج، مروة جبارة طيبي من الطيبة، والصحافية نضال رافع من حيفا، وإنتاج قناة الجزيرة الوثائقية، ويروي قصة عائلتين فلسطينيتين سكنتا نفس البيت في حيفا في عباس 36، ولطالما رافق هاجس المكان العائلتين، فهذا البيت هو حاضر عائلة رافع ونفس البيت هو ماضي عائلة أبو غيدا التي هُجّرت، وهو حال الكثير من العائلات الفلسطينية.

من جانبها، أكدت المخرجة الفلسطينية، مروة جبارة طيبي على أهمية مشاركة الفيلم في مهرجانات عالمية كالمهرجانين المذكورين، قائلة: "سعيدة جدا بوصول أفلامنا إلى العالمية، مهرجانات الأفلام منصة مهنية هامة لي كمخرجة وصاحبة شركة إنتاج. الشكر الكبير لفريق زينب للإنتاج وللجزيرة الوثائقية. نرجو أن نكون وُفقنا في نقل الرواية الفلسطينية في إطار فني ومستوى دولي يليق بها".

وكان الفيلم قد شارك في مهرجان أيام فلسطين السينمائية و التي تخللها عروض محلية داخل فلسطين في مدينتي الناصرة و رام الله.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#عباس 36
#مهرجان تورنتو – فلسطين السينمائي
#هرجان واشنطن للسينما والفنون الفلسطينية

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نقابات هوليوود الكبرى توقّع اتفاقا مع شركات إنتاج بارزة
نقابات هوليوود الكبرى توقّع اتفاقا مع شركات إنتاج بارزة

2020-09-22

ازدياد حظوظ فيلم "نومادلاند" للفوز بجائزة الأوسكار
ازدياد حظوظ فيلم "نومادلاند" للفوز بجائزة الأوسكار

2020-09-21

مسلسل "ساكسيشن" يفوز بجائزة "إيمي" كأفضل مسلسل درامي
مسلسل "ساكسيشن" يفوز بجائزة "إيمي" كأفضل مسلسل درامي

2020-09-21

الأكثر قراءة

شاهدة على مقتل نيفين عمراني:

شاهدة على مقتل نيفين عمراني: "طلبت مساعدة والدتها المقعدة؛ وقتلت طعنا"

2020-09-22
تقارير: الانفجار جنوبي لبنان وقع في مخزن أسلحة تابع لحزب الله

تقارير: الانفجار جنوبي لبنان وقع في مخزن أسلحة تابع لحزب الله

2020-09-22
إردوغان يصف إسرائيل بـ

إردوغان يصف إسرائيل بـ"القذرة".. إردان ينسحب ويتهمه بـ"معاداة السامية"

2020-09-22
الضفة: الأمن الوقائي يعتقل 7 أعضاء يتبعون لفصيل دحلان

الضفة: الأمن الوقائي يعتقل 7 أعضاء يتبعون لفصيل دحلان

2020-09-22
4 وفيات بفيروس كورونا بالمجتمع العربي الإثنين

4 وفيات بفيروس كورونا بالمجتمع العربي الإثنين

2020-09-22