مطالبة فلسطينية بمقاطعة "أیة مؤسسة سینيمائیة بالعالم العربي" تعقد اتفاقات مع إسرائیل

أعربت مجموعة من السینمائیین الفلسطینیین، عن "أسفها" لقيام إحدى مؤسسات السینما في أبو ظبي على توقيع اتفاقية سينمائية للعمل مع إسرائيل، بعد اتفاق "السلام" الذي توّج تحالفا لسنوات بين البلدين، كما طالبت المجموعة عدم العمل مع "أیة مؤسسة سینيمائیة في أبو ظبي أو الوطن العربي تعقد اتفاقات مع المستعمر المحتل الإسرائیلي".

ولم تُورد المجموعة اسم المؤسسة، ولكن في الواحد وعشرين من الشهر الجاري، أبرمت الإمارات وإسرائيل، اتفاقية لتعزيز التعاون الفني والثقافي في مجالي السينما والتلفزيون، في أحدث مظاهر التطبيع بين البلدين، كما نصت الاتفاقية على التخطيط لإقامة مهرجان سينمائي إقليمي سنوي، يُقام بالتناوب بين أبوظبي وتل أبيب.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية المملوكة للدولة، فقد أعلنت لجنة أبوظبي للأفلام وصندوق السينما الإسرائيلي، ومدرسة "سام شبيغل" للإنتاج السينمائي في القدس، عن توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي المشترك في مجالات السينما والتلفزيون.

وبموجب الاتفاقية "ستعمل اللجنتان في مجال الأفلام على بناء تعاون ثقافي في مجالات صناعة المحتوى، بهدف تعزيز ثقافة التسامح والتعلم وبناء تفاهم ثقافي مشترك يُرسي دعائم التعاون بين الشعبين الإماراتي والإسرائيلي".

وقالت المجموعة في بيانها: "لقد خاب ظننا، وأسفنا جدا إذ أقدمت إحدى مؤسسات السینما في أبو ظبي على توقيع اتفاقية سينمائية للعمل مع المحتل والمستعمر الإسرائيلي".

واعتبرت أن المؤسسة الموقِّعة "أكسبت شرعية غیر أخلاقية لاستعماره واحتلاله بدل تعزيز السينما الفلسطينية والعربية وتطوير الشراكة معھما".

وطالب البيان "الزملاء في الإمارات العربية والعالم العربي والسينمائي أن ینبذوا الشراكة مع سینما المستعمِر وأن یرفضوا أي عمل مع أیة مؤسسة سینيمائیة في أبو ظبي أو الوطن العربي تعقد اتفاقات مع المستعمر المحتل الإسرائیلي".

كما طالبهم بأن "یعملوا جادين لخلق مؤسسات وشراكات عربية لدعم السینما الفلسطینیة والعربية".

وقالت المجموعة في بيانها: "بعد مضي أكثر من سبعة عقود، ما زلنا نقبع تحت استعمار واحتلال تسوء به أحوالنا یوما بعد یوم، وقد كان إنتاجنا، نحن السینمائیون الفلسطینیون أكثر المتضررین من ھذا الاستعمار والاحتلال، فاعتمدنا في الإنتاج على تمویل معظمه أجنبي، مع ھوامش من المتنفس الذي أتاح لنا أن نكتب ونسرد تاریخنا ونستعرض مجريات حیاتنا الیومیة وطموحاتنا ولو بعضا منھا".

وأضافت: "ظھر جلیا أن السینمائیین الفلسطینیین وبرغم شح الظروف وتعاقب العثرات التي یمكن أن تقھر أي إنتاج سینمائي، استطاعوا أن یقدموا إنجازات حرفیّة رائدة وقیّمة كنا ولا نزال جزءا من السینما العربیة التي شكلت مرجعیتنا الأبرز، وصبونا دوما إلى تطویرھا، وتبلور طموحنا نحو شراكات عربیة باعتبارھا الوسیلة المثلى للنّھوض بالسینما العربیة".

وفي ما يلي أسماء الموقّعين على البيان، بحسب الترتيب الذي ورد:

- نزار حسن

مخرج ومنتج

الناصرة- فلسطين

- آن ماري جاسر

مخرجة

فلسطين

- هاني أبو أسعد

مخرج

فلسطين

- محمد بكري

فلسطين

- رشيد مشهراوي

مخرج

فلسطين

- داليا عودة

موزعة أفلام

الأردن

- أسامة بواردي

منتج

فلسطين

- نجوى نجار

مخرجة

فلسطين

- شيرين دعيبس

مخرجة

فلسطين/ الولايات المتحدة الأميركية

ربى بلال

ممثلة

فلسطين

- عرين عمري

ممثلة

فلسطين

- رشا سلطي

تصميم عروض-Curator

فلسطين/لبنان/كندا

- عبد السلام محمد شحادة

مخرج

غزة-فلسطين

- جورج خليفي

مخرج ومنتج

فلسطين

- ناصر شختور

مخرج مهرجانات

مهرجان الفيلم الفلسطيني

سيدني - أستراليا

- صالح بكري

ممثل

فلسطين

- علي سليمان

ممثل

- أديب صفدي

ممثل

الجولان السوري (المحتل)

- ليالي بدر

مخرجة وكاتبة سيناريو

- كامل الباشا

ممثل

فلسطين

- روجيه خليف

مخرج

مهرجان حيفا المستقل للأفلام

- آدم بكري

ممثل

- مؤيد عليان

مخرج

- محمود مساد

مخرج

الأردن

- سليم أبو جبل

مخرج

الجولان المحتل سورية

- سهى عراف

مخرجة

- ميس دروزة

مخرجة

فلسطين/ الأردن

- سائد انضوني

منتج

بيت لحم-فلسطين

-أميرة دياب

فلسطين

- ميساء عيد الهادي

ممثلة

فلسطين

- يمنى مروان

ممثلة

بيروت لبنان

- رمزي مقدسي

ممثل

- لينا بخاري

رام الله

- رفيا حسين عريدي

منتجة

قطر

- ليندا مطاوع

السويد

- نجوى مباركي

فلسطين

- حنا عطالله

مخرج وفيلم لاب

- ندى عطية

الأردن

منسقة إنتاج

- عايدة قعدان

فلسطين

- ريم تلحمي

مطربة وممثلة

فلسطين

- بثينة كنعان الخوري

مخرجة مستقلة

فلسطين

- ليلى عباس

مخرجة

فلسطين

- ريم جبران

مخرجة

الولايات المتحدة الأميركية

- مهند حلواني

منتج

فلسطين

- زين دريعي

مخرجة

الأردن

- مجد حجاوي

إنتاج

الأردن

- راما مرعي

مخرجة

فلسطين

- لينا منصور

مهرجان حيفا المستقل للأفلام

فلسطين

- هند الدباغ

مخرجة

الأردن

- فراس خوري

مخرج

- ﻿هاني قرط

منتج

- مي عودة

منتجة

- أمين نايفة

مخرج

- ديما حمدان

مخرجة

- لارا أبو سعيفان

منتجة

- نضال رافع

صحافية

- غادة طيراوي

مخرجة

- إسماعيل جبارين

صحافي ومخرج

ألمانيا

- مريم كامل الباشا

ممثلة فلسطينية

القدس

- ساندرا ماضي

مخرجة

الأردن

- ديما دعيبس

كاتبة ومخرجة

الأردن

- نائل كنج

مصمم إنتاج

الناصرة-فلسطين

- زياد بكري

ممثل

فلسطين

- سامي متواسي

ممثل ومخرج مسرحي

فلسطين

- رشيد عبد الحميد

الأردن

- عدي القديسي

ممثل

الأردن

- زينة صوفان

مصممة أزياء

الأردن

- داليا الكوري

مخرجة

النرويج

- محمد الخيري

مخرج

الأردن

- فراس الطيبة

مخرج وممثل

الأردن

- عامر الدويك

مكساج صوت

الأردن

- طارق ابو غوش

مكساج صوت

فلسطين

- نور الحلواني

هندسة صوت وإخراج

الأردن

- وسام الجعفري

مخرج

بيت لحم-فلسطين

- بلال يوسف

مخرج

فلسطين

- فاطمة الشريف

مخرجة

تونس

- فيصل حصائري

منتج

سويسرا

- ﻿أمل رمسيس

مخرجة

مصر

- أحمد ياسين

مخرج

العراق

-عرب لطفي

مخرجة

القاهرة/ صيدا