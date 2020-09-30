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جامعة هارفارد تقدم مجموعة مساقات مجانية

تاريخ النشر: 30/09/2020 - 14:15

جامعة هارفارد تقدم مجموعة مساقات مجانية
(أ ب)
عرب ٤٨

تنظم جامعة هارفارد، مجموعة مساقات تعليميّة، افتراضيا بشكل مجاني في مختلف المجالات والتخصصات للمرة الثانية منذ تفشي فيروس كورونا في العالم.

أتاحت جامعة هارفارد التسجيل مجانا لـ160 دورة في مختلف المجالات، وفي نهاية الدورة التدريبية سيحصل الطلبة على شهادة رسمية من الجامعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إضافة الشهادة الممنوحة إلى السيرة الذاتية للشخص أو نشرها مباشرة على شبكة التواصل المهنية "لينكدإن".

وللحصول على الشهادة الرسمية عند إنهاء الدورة يتطلب من المستخدم دفع رسوم قدرها يتراوح بمحتوى الدورة التدريبية.

وتعددت المجالات من خلال المساقات التالية:

  • علم الحاسوب
  • الرياضيات
  • الفلسفة
  • التصميم
  • التعليم والتدريس
  • الصحة والعلاج
  • الهندسة
  • العلوم الإنسانية
  • اللغات

ويشارك الطالب في دورات هارفارد في بحث يهدف إلى تعزيز العروض التعليمية في (HarvardX)، ويُذكر أن الجامعة لا تتشارك بيانات المستخدمين لأي غرض يتجاوز المهام التعليمية والبحثية المعلنة للجامعة.

تتميز جامعة هارفارد بتقدمها في التدريس وتطوير أدوات البحث لدى طلابها، وتتألف الجامعة من اثنتا عشرة مدرسة تمنح درجات علمية، بالإضافة إلى معهد (Radcliffe) للدراسات المتقدمة.

للتسجيل للدورات يمكن زيارة موقع الجامعة اضغط هنا

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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