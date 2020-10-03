"المنشق" في زيورخ ليسلط الضوء على جريمة قتل خاشقجي

شهدت فعاليات مهرجان زيوريخ السينمائي، مساء أمس الجمعة، عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول قبل عامين.

الفيلم بعنوان "المنشق"، وهو للمخرج بريان فوغل، الذي سبق أن حاز جائزة الأوسكار.

وحضر فوغل العرض رفقة المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، وخطيبة خاشقجي خديجة جنكيز.

الفيلم عرض أول مرة في مهرجان "صاندانس" السينمائي بالولايات المتحدة، في كانون الأول/ يناير الماضي، ونال إعجاب النقاد.

وقتل خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي 7 أيلول/ سبتمبر الماضي، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 أشخاص بأحكام متفاوتة بين 7 و10 و20 سنة، وغلق مسار القضية.