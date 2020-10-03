  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

"المنشق" في زيورخ ليسلط الضوء على جريمة قتل خاشقجي

تاريخ النشر: 03/10/2020 - 08:46

"المنشق" في زيورخ ليسلط الضوء على جريمة قتل خاشقجي
بوستر الفيلم
عرب ٤٨ ووكالات

شهدت فعاليات مهرجان زيوريخ السينمائي، مساء أمس الجمعة، عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول قبل عامين.

الفيلم بعنوان "المنشق"، وهو للمخرج بريان فوغل، الذي سبق أن حاز جائزة الأوسكار.

وحضر فوغل العرض رفقة المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، وخطيبة خاشقجي خديجة جنكيز.

الفيلم عرض أول مرة في مهرجان "صاندانس" السينمائي بالولايات المتحدة، في كانون الأول/ يناير الماضي، ونال إعجاب النقاد.

وقتل خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي 7 أيلول/ سبتمبر الماضي، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 أشخاص بأحكام متفاوتة بين 7 و10 و20 سنة، وغلق مسار القضية.


#خاشقجي
#فيلم
#المنشق

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انطلاق مهرجان "فلسطين" في روما
انطلاق مهرجان "فلسطين" في روما

2020-10-02

جامعة هارفارد تقدم مجموعة مساقات مجانية
جامعة هارفارد تقدم مجموعة مساقات مجانية

2020-09-30

"ديزني" تكشف عن تكملة فيلم "الأسد الملك" بتقنية ثلاثية الأبعاد
"ديزني" تكشف عن تكملة فيلم "الأسد الملك" بتقنية ثلاثية الأبعاد

2020-09-30

الأكثر قراءة

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو

2020-10-02
ترامب يعلن أنه وزوجته أصيبا بكورونا

ترامب يعلن أنه وزوجته أصيبا بكورونا

2020-10-02
الحريديون تسببوا بارتفاع الإصابات بكورونا خلال الإغلاق

الحريديون تسببوا بارتفاع الإصابات بكورونا خلال الإغلاق

2020-10-02
استقالة وزير السياحة الإسرائيلي.. وغانتس يدفع لتعيينات جديدة

استقالة وزير السياحة الإسرائيلي.. وغانتس يدفع لتعيينات جديدة

2020-10-02
قتيلا قباطية: 6 من المشتبهين يسلمون أنفسهم والقبض على سابع

قتيلا قباطية: 6 من المشتبهين يسلمون أنفسهم والقبض على سابع

2020-10-02