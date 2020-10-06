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أميركا: العثور على جثة الممثل توماس بيرد مقتولا

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 12:22

أميركا: العثور على جثة الممثل توماس بيرد مقتولا
الممثل الأميركي، توماس جيفرسن بيرد
عرب ٤٨ / أ ف ب

قُتل الممثل الأميركي، توماس جيفرسن بيرد، وعُثر على جثته صباح يوم السبت الماضي في أتلانتا (ولاية جورجيا)، ونعاه زملاؤه وأصدقاؤه وفي مقدمهم المخرج سبايك لي الذي عمل معه في عدد من أفلامه.

وقال ناطق باسم شرطة أتلانتا، اليوم الإثنين إن "عناصر الشرطة عثروا على الممثل البالغ السبعين مقتولًا برصاصات عدة في ظهره في وقت مبكر من صباح السبت في جنوبي غرب المدينة. وتحقق الفريق الطبي فور وصوله إلى المكان من وفاة جيفرسن.

وفتحت الشرطة تحقيقا في القضية لكنها لم توقف أي شخص بعد.

وكان جيفرسن يتمتع بخبرة كبيرة كممثل مسرحي، لكنه لم ينل فرصته في السينما إلا متأخرا وهو في الخامسة والأربعين عندما عرض عليه المخرج سبايك لي دورا ثانويا في فيلمه "كلوكرز". ثم تولى دورا أيضا في فيلم آخر له هو "غت أون ذا باص"، قبل أن يستعين به مخرجون آخرون.

وبإدارة سبايك لي أيضا، شارك في مشاريع أخرى، آخرها مسلسل "شيز غوت تو هاف إيت" (2017-2019) وفيلم "تشاي-راك" (2015).

ووصف سبايك لي جيفرسن بأنه صديقه، في نعيه إياه أمس الأحد على "إنستغرام"، معربا عن حزنه لمقتله.

أما الممثل وندل بيرس الذي مثّل معه في "غت أون ذا باص" فكتب أن "بيرد كان شجاعا وطريفا وهادئا ومبدعا ومعبّرا".

وكتبت الممثلة الحائزة جائزة أوسكار، فيولا ديفيس، في تغريدة "لقد أحبّت كثيرا العمل معك يا بيرد. كم كنت ممثلا ممتازا. أنا آسفة لكون حياتك انتهت على هذا النحو".


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#توماس جيفرسن بيرد

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