باريس: "ديزني لاند" تأجل إعادة افتتاح أبوابها

أرجأ متنزه "ديزني لاند"، في باريس، إعادة فتح أبوابه إلى 2 نيسان/ أبريل المقبل بسبب استمرار تفشي جائحة كوفيد-19، وفق ما أفاد بيان نشره المتنزه، أمس الإثنين، على حسابه في شبكة "تويتر".

وأوضح البيان أن "ديزني لاند باريس لن يفتح أبوابه في 13 شباط/ فبراير كما أعلن سابقًا، نظرًا إلى الوضع الصحي الحالي في أوروبا".

وأضاف "سنعيد افتتاح ديزني لاند باريس في 2 نيسان/ أبريل 2021 إذا سمحت الظروف بذلك".

إلا أن المتنزه أبقى الباب مفتوحًا أمام احتمال إعادة النظر في هذا التاريخ بناء على الظروف الصحية.

وكان "ديزني لاند" في باريس الذي يعمل فيه 17 ألف شخص أوقف نشاطاته ما بين 13 آذار/مارس و15 تموز/ يوليو الفائتين، ثم عاد وأقفل مجددًا منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار مصدر نقابي في كانون الأول/ ديسمبر إلى أن الإدارة لا تعتزم معاودة النشاط بوتيرته المعتادة (أي بما يعادل عام 2019) قبل سنة 2022.

أما على الصعيد العالمي، فتخطط مجموعة "ديزني" الاستغناء عن خدمات 32 ألف موظف بحلول نهاية النصف الأول من العام 2021، بينهم 28 ألف موظف في الولايات المتحدة، بسبب تبعات الجائحة.