  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

تراجع عدد المسلسلات الأميركيّة جراء كورونا

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 13:20

تراجع عدد المسلسلات الأميركيّة جراء كورونا
"مناورة الملكة" (نتفليكس)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تراجع عدد المسلسلات التي بثت أو طرحت حلقات جديدة منها عبر الإنترنت في الولايات المتحدة العام الماضي مقارنة مع 2019، للمرة الأولى منذ بدء نشر هذا المؤشر السنوي.

ففي 2020، عرضت قنوات التلفزيون أو منصات البث التدفقي 493 مسلسلا، بتراجع 7% خلال عام، على ما أعلنت "إف إكس ريسرتش" التابعة لمجموعة "ديزني" لوكالة "فرانس برس"، الجمعة.

وكان مجموع المسلسلات حقق في 2019 مستوى قياسيا بلغ 532، أي أكثر من ضعفي العدد المسجل قبل عشر سنوات (211).

ومع وصول منصات جديدة أبرزها "ديزني +" و"آبل تي في +" و"إتش بي أو ماكس" و"بيكوك" بين تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وتموز/يوليو 2020، غزت مسلسلات جديدة الشاشات في الأشهر الأخيرة.

غير أن جائحة كوفيد-19 شلّت هوليوود منذ ربيع 2020 ما عطّل عجلة تصوير الأعمال الجديدة مذاك.

ولم تعطِ "اف اكس ريسرتش" أي تحليلات إزاء أسباب هذا التراجع، وهو الأول منذ بدأت المجموعة نشر هذه الأرقام سنويا في 2009. كما لم تقدم تفاصيل عن قنوات البث.

وفي السنوات الماضية، أظهرت الأرقام ازديادا كبيرا في المسلسلات المعروضة على المنصات الإلكترونية في مقابل تراجع أعداد الأعمال المعروضة على قنوات الكابل وأيضا بدرجة أقل على القنوات الوطنية الأميركية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مسلسل
#أميركي
#الولايات المتحدة

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"آبل تي في +" تعلن عن مسلسل يعرض مسيرة "ويوورك"
"آبل تي في +" تعلن عن مسلسل يعرض مسيرة "ويوورك"

2021-01-30

وفاة الممثلة الأميركية السوداء سيسيلي تايسون
وفاة الممثلة الأميركية السوداء سيسيلي تايسون

2021-01-29

لوحة بوتيتشيلي تفتتح مزاد "سوذبيز" بقيمة 80 مليون دولار
لوحة بوتيتشيلي تفتتح مزاد "سوذبيز" بقيمة 80 مليون دولار

2021-01-28

الأكثر قراءة

استطلاع: تفوق لبيد على ساعر بسبب

استطلاع: تفوق لبيد على ساعر بسبب "انتفاضة الحريديين"

2021-01-29
عائلة جعو في أم الفحم: تسعة يتامى من يهوّن عليهم؟

عائلة جعو في أم الفحم: تسعة يتامى من يهوّن عليهم؟

2021-01-29
نيو دلهي: انفجار صغير في السفارة الإسرائيلي.. واستنفار كبير

نيو دلهي: انفجار صغير في السفارة الإسرائيلي.. واستنفار كبير

2021-01-29
زوجة حاكم الشارقة تنتقد تطبيع التعليم مع إسرائيل

زوجة حاكم الشارقة تنتقد تطبيع التعليم مع إسرائيل

2021-01-29
تصريحات كوخافي أعادت التشكيك بقدرة إسرائيل على مهاجمة إيران

تصريحات كوخافي أعادت التشكيك بقدرة إسرائيل على مهاجمة إيران

2021-01-29