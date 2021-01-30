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مقترح لترشيح حركة "حياة السود مهمة" لجائزة "نوبل" للسلام

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 17:06

مقترح لترشيح حركة "حياة السود مهمة" لجائزة "نوبل" للسلام
من مظاهرة حيفا ضد مقتل إياد الحلاق وجورج فلويد على يد الشرطتين الإسرائيلية والأميركية (أيار/ مايو 2020))
عرب ٤٨

قدّم نائب نرويجي، مقترحًا، يرشح فيه حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصريّة، والتي برزت العام الماضي مع مقتل جورج فلويد الأميركي من أصول أفريقية، لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقال نائب اليسار الاشتراكي، بيتر إيدي، لوكالة "فرانس برس" إن "الحركة التي تأسست عام 2013 في الولايات المتحدة، أصبحت من أقوى الحركات نفوذا في العالم لمحاربة الظلم العنصري".

وأضاف إيدي أنها "بدأت قبل بضع سنوات في الولايات المتحدة ثم امتدت إلى عدة بلدان أخرى، مما عزز الوعي بأهمية مكافحة الظلم العنصري".

بعد مقتل فلويد على يد شرطي أبيض في أيار/ مايو 2020 في الولايات المتحدة أثناء اعتقاله، دعت حركة "حياة السود مهمة" العديد من المؤسسات في العالم للمطالبة بالتغيير وبتمثيل أفضل.

توضيحية (أ ب)

ورأى إيدي أنها "فتحت النقاش و(جذبت) الاهتمام في العديد من البلدان".

ويحق لعشرات الآلاف من الأشخاص (برلمانيون ووزراء من جميع البلدان وحاصلون على الجائزة وبعض أساتذة الجامعات ..إلخ) تقديم ترشيح لنيل جائزة نوبل للسلام.

ويتم عادة المحافظة على سرية الترشيحات التي يجب إرسالها حتى 31 كانون الثاني/يناير كحد أقصى، ما لم يعمد المبادرون إلى كشف خيارهم.

ومن المرشحين كذلك مؤسس ويكيليكس المثير للجدل، جوليان أسانج، وثلاثة معارضين بيلاروسيين على رأسهم سفيتلانا تيخانوفسكا ومنظمات تعمل من أجل التطعيم (تحالف اللقاحات غافي وتحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء) وحرية الصحافة (مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحافيين) والشبكة الدولية لتقصي الحقائق، كما تم ترشيح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

ويتم منح جائزة نوبل في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ومنحت العام الماضي لبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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