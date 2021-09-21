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اختيار مصطفى ريناوي مديرًا لجمعية الثقافة العربيّة

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 19:58

اختيار مصطفى ريناوي مديرًا لجمعية الثقافة العربيّة
مصطفى ريناوي مديرا جديدا للجمعية
عرب ٤٨

قرّرت الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة العربية، تعيين مصطفى ريناوي مديرًا عامًا للجمعية ابتداء من منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وعمل ريناوي سابقا منسقًا لبرنامج منح روضة بشارة- عطا الله الدراسية في الجمعية لمدة 3 سنوات، وقاد من خلال عمله البرنامج برفقة الطاقم نحو مزيد من التطوير والتوسع وبناء شبكة طلابية منتجة ومعطاءة. وكان قد عمل سابقًا منسقًا لحركة "حق" في الجامعات، ومنسقًا لمشاريع شبابية ووطنية ضمن مؤسسات العمل الأهلي، وذلك قبل أن ينتقل إلى العمل كمستشار برلماني حتى عام 2018.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة العربية، أنطوان شلحت، إن "تعيين ريناوي تم على خلفية النجاح الذي تميّز به في منصب منسق برنامج المنح، وخصوصًا في كل ما يتعلق بنشر رسالة الجمعية وتعميق تأثيرها الأفقي والعمودي كجمعية رائدة في العمل الثقافي والنشاط الاجتماعي والوطني". وأعرب عن ثقته بأن "يمنح مُنجزات الجمعية زخمًا، وبأن يراكم مزيدًا منها في مجرى الحاضر وفي سياق التخطيط للفترة المقبلة".

بدوره، أكد ريناوي أنه "يعدّ هذا التكليف بمثابة أمانة لما للجمعية من أثر ثقافي وسياسي قاد نجاحات عدة في مسيرتها، وأن الأولوية أمامه الآن هي توسيع دائرة التأثير على الفلسطينيين في الداخل، والاستثمار في المبادرات الثقافية المُنتجة، وتطوير المشاريع الناجحة للجمعية، وبناء الشراكات التي تخدم مشروعها الوطني الرامي إلى ترسيخ مجتمع تعددي ديمقراطي يعتز بهويته وثقافته ومناصر لقيم العدالة وحقوق الإنسان".

وأضاف ريناوي: "أشكر إدارة الجمعية على هذه الثقة، وأشكر الطاقم على الدعم، ومن دواعي فخري وسروري أني أعمل ضمن طاقم مُنتج وفعال يتحلى بالمسؤولية تجاه شعبه وقضيته".

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#جمعية الثقافة العربية
#مصطفى ريناوي
#تعيين مدير جديد لجمعية الثقافة

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