30 أكتوبر: انطلاق "أيام قرطاج السينمائية" بمشاركة ألف فيلم

تعمل تونس على وضع اللمسة الأخيرة قبل انطلاق الدورة الـ32 من مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" بعرض أكثر من ألف فيلم من 45 دولة عربية وأجنبية وأفريقية تحت شعار "نحلم لنحيا".

وأعلن عن ذلك رضا الباهي مدير عام المهرجان، خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس الثلاثاء، وسط العاصمة تونس.

وسيشارك في المسابقات الرسمية 54 فيلما من بينها 18 فيلما طويلا روائيا ووثائقيا و36 قصيرا روائيا ووثائقيا.

ومن بين الأفلام المشاركة؛ "فرططو ذهب" من تونس و"خديجة" من مصر، و"سينما حلال" و"حلم" من الجزائر و"علي صوتك" من المغرب.

واعترافا بجهودهم في السينما، سيتم تكريم الفنانين التونسيين؛ البحري الرحالي، وشاكرة الرماح، وحسن التبي، وهاجر بوحوالة، فضلا عن المنتج والموزع اللبناني، الصادق أنور الصباح، والناقد السينمائي التونسي، خميس الخياطي.

وسيكون فيلم الافتتاح للمخرج التشادي محمد صالح هارون بعنوان "الروابط المقدسة".

وقال الباهي خلال المؤتمر "هذا العام رفعنا التحدي وصممنا على تنظيم دورة تتوفر فيها كل شروط النجاح وتراعي في الوقت نفسه الظروف الصحية".

وتابع "ستكون الدورة في حجم تطلعات الجمهور وتوقعاته باعتبارها فضاءً لتبادل الأفكار وللنقاش وللفرح والمقاومة".

وأوضح أن عقيدة المهرجان أنه "متجذر في محيطه العربي الأفريقي لكنه منفتح في الوقت نفسه على العالم ومنشغل بالحقائق المتعددة للواقع ومهتم بالقضايا العادلة".

وأشار إلى أن الميزانية المرصودة للمهرجان هي مليونان و200 ألف دينار( 774.6 ألف دولار).

وفي الدورة المرتقبة تمت إضافة جائزتين، الأولى جائزة "لينا بن مهني" (ناشطة تونسية) لحقوق الإنسان والثانية جائزة "الصادق أنور الصباح" (لبناني) ليلتحقا بجوائز "تانيت" الذهبي والفضي والبرونزي وغيرها.