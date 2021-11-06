لرفضها الترجمة إلى العبرية: سحب كتب روائية إيرلندية من المكتبات الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه جرى سحب كتب الروائية الإيرلندية، سالي روني، من المكتبات الإسرائيلية بسبب رفضها عرضا إسرائيليا لترجمة روايتها الأخيرة إلى العبرية في إطار مقاطعة إسرائيل.

وقالت "الغارديان" في تقرير لها، الجمعة، إن روني رفضت بيع حقوق ترجمة كتابها الأخير "عالم جميل، أين أنت" لدار النشر الإسرائيلية "مودان" لترجمته إلى اللغة العبرية.

وأضافت أن روايات روني كانت متاحة سابقا من قبل سلسلتي متاجر "Steimatzky" و "Tzomet Sefarim" الإسرائيليتين، ولكن تمت إزالة الكتب الآن من مواقع الويب الخاصة بهما، دون الإشارة إلى ما إذا كان القرار حكوميا أما خاصا بالمتجرين.

وأضافت الصحيفة أن "روني تلقت الكثير من النقد الشهر الماضي عندما رفضت عرضا من دار نشر إسرائيلية لترجمة روايتها الأخيرة".

ولفتت إلى أن روني كانت قد قالت في بيان سابق "لقد كنت فخورة جدا بترجمة رواياتي السابقة إلى العبرية، لكني الآن لن أبيع حقوق الترجمة لدار نشر مقرها إسرائيل في الوقت الحالي، وذلك من أجل دعم المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل".

ورحبت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل التابعة لحركة (BDS) في بيان نشرته على حسابها بتويتر، وفق الصحيفة، بقرار الروائية الإيرلندية "بمقاطعة الترجمة الإسرائيلية".

وتصف "BDS" نفسها في صفحتها الإلكترونية بأنها "حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد، تسعى إلى مقاومة الاحتلال والاستعمار - الاستيطاني والأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولا إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".

وخلال السنوات الماضية، حققت "BDS" العديد من الإنجازات على الصعيد العالمي، وهو ما دفع إسرائيل إلى إصدار قوانين تمنع نشطاء الحركة من الدخول إليها.