جمعيّة الثقافة تستضيف "أيّام فلسطين السّينمائيّة"

استضافت جمعيّة الثقافة العربية مؤخرا، مهرجان "أيّام فلسطين السّينمائيّة" بنسخته الثّامنة، وذلك بعرض ثلاثة أفلام في حيفا.

وكانت عروض المهرجان موزّعة في رام الله، والقدس، والناصرة، وغزّة، وبيت لحم، وحيفا، حيث أقيمت العروض نهاية الأسبوع الماضي.

واستضافت جمعيّة الثقافة العربية ثلاثة أفلام، وهي فيلم "جزائرهم" للمخرجة لينا سويلم، أعقبه نقاش مع المخرج والناقد السينمائي، صالح دبّاح.

جانب من فعاليات المهرجان

وفي اليوم الثاني، عُرِض فيلم "فلسطين الصغرى، يوميّات حصار" للمخرج عبد الله الخطيب الذي فتح للمشاهدين شباكًا على حصار مخيّم اليرموك ومعاناة أهله.

وانتهت عروض حيفا بعرض فيلم "أميرة" لمحمد دياب.

ومهرجان أيام فلسطين السينمائية هو حدث سنوي تنظمه مؤسسة فيلم لاب- فلسطين، في تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، ويهدف إلى وضع فلسطين على خارطة صناعة السينما العالمية والمشهد السينمائي، بالإضافة إلى الترويج للأفلام المحلية والدولية عبر عدة أماكن في مدن مختلفة داخل فلسطين.

قبيل عرض أحد الأفلام

وأطلقت مؤسسة فيلم لاب- فلسطين النسخة الأولى من أيام فلسطين السينمائية عام 2014 وأصبحت تقليدًا سنويًا منذ ذلك الحين.

ويقدم المهرجان برنامجا فريدا يتضمن عروض أفلام عالمية شهيرة للبالغين والأطفال، إلى جانب حلقات نقاش، وورش عمل احترافية للأفلام، وبرامج متخصصة للأطفال، وإتاحة فرص للتواصل.

وعلى مر السنوات، نجحت أيام فلسطين السينمائية في أن تصبح نقطة محورية للمشهد السينمائي الدولي، مما زاد الاهتمام بالتعاون مع صانعي الأفلام الفلسطينيين ودعم تطوير صناعة السينما المحلية، كونه المهرجان الدولي الوحيد للأفلام الذي يقام في فلسطين وينظم من قبل مؤسسة محلية.

وشكرت جمعية الثقافة العربية أيام فلسطين السّينمائيّة على اختيارها منصّة في حيفا للمشاركة في هذا المهرجان الثقافي، وأعربت عن الأمل في أن نستمرّ أينما كنّا كفلسطينييّن بتقديم فنّنا والتفاخر به. كما وجهت الشكر إلى كلّ من حضر وشارك في هذه الأيام الثقافيّة.