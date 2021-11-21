الناصرة: المئات في أمسية دعم للفنان محمد بكري

لبى المئات من أهالي الناصرة نداء مجموعة أصدقاء الفنان محمد بكري بحضورهم الأمسية التضامنية ضمن حملة "لن نترك الحصان وحيدا" في قاعة مسرح سينمانا الناصرة بإدارة مديره محمد بيطار عودة، مساء أمس السبت.

افتتح الأمسية نائب رئيس مؤسسة محمود درويش في رام الله ورئيس بلدية الناصرة سابقا، رامز جرايسي، شاكرا الحضور الداعمين، وقال إن "الشعب الفلسطيني لن يترك الحصان الأصيل، محمد بكري، وحيدا. وإن حملة التضامن الواسعة ستشمل كافة أنحاء الوطن الفلسطيني في الداخل والضفة وغزة والشتات، لأن محمد بكري يجسد قضية شعب عادلة ومنتصرة حتما".

وبالرغم من الحالة الصحية الصعبة التي يعاني منها الفنان بكري فقد عرض على مسرح سينمانا مسرحية المتشائل "الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل"، رواية الأديب الراحل إميل حبيبي، وإخراج مازن غطاس، ووقف الحضور تقديرا للفنان بكري على ما قام ويقوم به لإثراء الفن الفلسطيني الملتزم.

ثم جرى عرض فيلم "واجب" على الشاشة من بطولة الفنان بكري.

يذكر أن هذه حملة التضامن مع الفنان محمد بكري جاءت إثر قرار المحكمة المركزية في اللد بمنع عرض فيلم الفنان بكري (جنين جنين) وفرض غرامة مالية تعادل 225 ألف شيكل "تعويضا" لأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي ظهر في الفيلم، قد تصل بالإضافة إلى أتعاب المحكمة والمحامين إلى 700 ألف شيكل إذا لم يتغير القرار في جلسة الاستئناف ضد الحكم في المحكمة العليا، يوم 31 كانون الثاني/ يناير 2022، على خلفية إخراجه للفيلم الذي فضح بشاعة الاحتلال ووثّق بشهادات حيّة المجزرة التي ارتكبها في اجتياحه لمخيم جنين عام 2002.