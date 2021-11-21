حملة تدين مشاركة فيلم فلسطينيّ بمهرجانات إسرائيليّة

أدانت "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" (باكبي)، الأحد، مشاركة الفيلم الفلسطيني "200 متر" في عدد من المهرجانات الإسرائيلية.

وقالت الحملة في بيان إن الفيلم الفلسطيني "200 متر" شارك في مهرجان Austin Jewish Film Festival، المدعوم من القنصلية الإسرائيلية في جنوب غرب الولايات المتحدة، ومهرجان The Jewish Film Festival Berlin and Brandenburg، المدعوم من السفارة الإسرائيلية في برلين.

وأضافت أن الفيلم شارك أيضا في مهرجان The Other Israel Film Festival، المدعوم من مؤسسات تطبيعية عديدة، لم تسمّها.

و"200 متر" هو فيلم روائي فلسطيني طويل من إخراج أمين نايفة وإنتاج مي عودة، ويتناول قصة عائلة فلسطينية فرقها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي حيث صار الأب يسكن في الجانب الفلسطيني، والأم والأبناء في الجانب الإسرائيلي.

واعتبرت الحملة، أن "المشاركة في هذه المهرجانات ومثيلاتها التي تهدف إلى تلميع جرائم نظام الاستعمار-الاستيطاني و الأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي، تخالف معايير مناهضة التطبيع ومعايير المقاطعة الثقافية لإسرائيل المقرّة في المجتمع الفلسطيني".

كذلك أدانت "مشاركة مخرج الفيلم المذكور في نشاط تابع لمهرجان Austin Jewish Film Festival في مخالفة لمعايير مناهضة التطبيع، وترى فيها مؤشرا على أنّ المخرج شارك بإرادته في هذا المهرجان، بفيلمه وبشخصه".

وحملة "باكبي" هي إطار مؤسس لـ"حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (بي دي إس).