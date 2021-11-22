  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

جوائز الموسيقى الأميركية: "بي تي أس" تنال جائزة فنان العام

تاريخ النشر: 22/11/2021 - 13:08

جوائز الموسيقى الأميركية: "بي تي أس" تنال جائزة فنان العام
فرقة "بي تي أس" (أ ب)
عرب ٤٨

نالت فرقة "بي تي أس" الكورية الجنوبية الشهيرة أمس، الأحد، جائزة "فنان العام"، لتكون المجموعة الموسيقية الآسيوية الأولى التي تفوز بها في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية "أميريكن ميوزيك أووردز".

كما حققت الفرقة جائزة "ثنائي أو فرقة البوب المفضلة" عن أغنية "باتر" خلال الحفل الذي أقيم في لوس أنجليس وقدّمته مغنية الراب كاردي بي.

وانضمت الفرقة الأكبر في كوريا الجنوبية، التي بات في رصيدها تسع جوائز "أميريكن ميوزيك أووردز"، إلى فرقة الروك البريطانية كولدبلاي في العرض التلفزيوني العالمي الأول لأغنية "ماي يونيفرس" خلال العرض الذي حضرته كوكبة من النجوم. ونشرت على "تويتر" صورة للفرقتين معا.

ووجهت "بي تي أس" لاحقا عبر "تويتر" تحية إلى معجبي الفرقة الذين يُعرفون باسم "جيش بي تي أس".

وقد حجزت الفرقة الكورية الجنوبية مكانا لها في تاريخ سباقات الأغنيات في الولايات المتحدة العام الماضي مع تصدر أغنيتها المنفردة "ديناميت" قائمة "بيلبورد هوت 100"، مما جعلها أول عمل كوري جنوبي يتصدر التصنيف.

وانضم كل من دوجا كات وميغن ذي ستاليون إلى "بي تي أس" بحصولهما على ثلاث جوائز لكل منهما، بينما حصلت تايلور سويفت على جائزة فنانة البوب المفضلة وألبوم البوب المفضل مع "إيفرمور". كما فاز إد شيران بجائزة فنان البوب المفضل.

ويشكل "أميريكن ميوزيك أووردز" أكبر حفل لتوزيع الجوائز في العالم على أساس تصويت الجمهور.

بودكاست عرب 48

#فنان العام
#جوائز الموسيقى الأميركية
#بي تي أس

حوارات

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حملة تدين مشاركة فيلم فلسطينيّ بمهرجانات إسرائيليّة
حملة تدين مشاركة فيلم فلسطينيّ بمهرجانات إسرائيليّة

2021-11-21

الموت يغيّب الفنّانة سهير البابلي المدرّسة في "مدرسة المشاغبين"
الموت يغيّب الفنّانة سهير البابلي المدرّسة في "مدرسة المشاغبين"

2021-11-21

الناصرة: المئات في أمسية دعم للفنان محمد بكري
الناصرة: المئات في أمسية دعم للفنان محمد بكري

2021-11-21

الأكثر قراءة

اشتباك بالقدس القديمة: شهيد فلسطيني وقتيل وإصابات بصفوف الاحتلال

اشتباك بالقدس القديمة: شهيد فلسطيني وقتيل وإصابات بصفوف الاحتلال

2021-11-21
جديدة المكر: مقتل عائشة عبادي في جريمة طعن واعتقال زوجها

جديدة المكر: مقتل عائشة عبادي في جريمة طعن واعتقال زوجها

2021-11-21
حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

2021-11-21
لا تصفقوا لإسرائيل وعرب حكومتها

لا تصفقوا لإسرائيل وعرب حكومتها

2021-11-21
بعد القاهرة ورام الله: رئيس الشاباك زار الأردن سرا

بعد القاهرة ورام الله: رئيس الشاباك زار الأردن سرا

2021-11-21