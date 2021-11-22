جوائز الموسيقى الأميركية: "بي تي أس" تنال جائزة فنان العام

نالت فرقة "بي تي أس" الكورية الجنوبية الشهيرة أمس، الأحد، جائزة "فنان العام"، لتكون المجموعة الموسيقية الآسيوية الأولى التي تفوز بها في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية "أميريكن ميوزيك أووردز".

كما حققت الفرقة جائزة "ثنائي أو فرقة البوب المفضلة" عن أغنية "باتر" خلال الحفل الذي أقيم في لوس أنجليس وقدّمته مغنية الراب كاردي بي.

وانضمت الفرقة الأكبر في كوريا الجنوبية، التي بات في رصيدها تسع جوائز "أميريكن ميوزيك أووردز"، إلى فرقة الروك البريطانية كولدبلاي في العرض التلفزيوني العالمي الأول لأغنية "ماي يونيفرس" خلال العرض الذي حضرته كوكبة من النجوم. ونشرت على "تويتر" صورة للفرقتين معا.

ووجهت "بي تي أس" لاحقا عبر "تويتر" تحية إلى معجبي الفرقة الذين يُعرفون باسم "جيش بي تي أس".

وقد حجزت الفرقة الكورية الجنوبية مكانا لها في تاريخ سباقات الأغنيات في الولايات المتحدة العام الماضي مع تصدر أغنيتها المنفردة "ديناميت" قائمة "بيلبورد هوت 100"، مما جعلها أول عمل كوري جنوبي يتصدر التصنيف.

وانضم كل من دوجا كات وميغن ذي ستاليون إلى "بي تي أس" بحصولهما على ثلاث جوائز لكل منهما، بينما حصلت تايلور سويفت على جائزة فنانة البوب المفضلة وألبوم البوب المفضل مع "إيفرمور". كما فاز إد شيران بجائزة فنان البوب المفضل.

ويشكل "أميريكن ميوزيك أووردز" أكبر حفل لتوزيع الجوائز في العالم على أساس تصويت الجمهور.