باقة الغربية: أمسية داعمة للفنان محمد بكري

نظمت في قاعة المركز الجماهيري بمدينة باقة الغربية، مساء الخميس، أمسية تحت عنوان "لن نترك الحصان وحيدا" تضامنا مع الفنان الفلسطيني محمد بكري ضد الملاحقة السياسية التي يتعرض لها في المحاكم الإسرائيلية في أعقاب تصويره وإخراجه لفيلم "جنين جنين" الذي كشف من خلاله ووثق بأدوات فنية واحدة من أفظع جرائم الاحتلال التي ارتكبها بحق أبناء شعبه الفلسطيني في مخيم جنين للاجئين في العام 2002.

افتتح الأمسية مدير فعاليات المركز الجماهيري، محمود غنايم، إذ رحب بالحضور وأشاد بالفنان بكري ودوره البارز في إخراج وتمثيل أعماله الفنية الوطنية الملتزمة.

وألقى الناشط الاجتماعي والسياسي، جميل أبو حسين، كلمة تطرق من خلالها لحملة التحريض والملاحقة التي يتعرض لها بكري وشجب بشدة المحاكمة السياسية ومحاولة إخراس الرسالة الفنية المضيئة والتي تعتبر حق ديمقراطي مشروع ومن أساسيات الشعوب المتحضرة.

وفي كلمته أشاد مدير المركز الجماهيري في باقة الغربية، حسني غنايم، بالفنان محمد بكري مؤكدا أن باقة الغربية تحبه جدا وتقف معه ضد محاكمته.

وقدّم الفنان بكري مشاهد من مسرحية "المتشائل" لاقت استحسان الجمهور وفي نهاية العرض رد على أسئلة ومداخلات الحضور الذي أعرب بدوره عن مساندته ودعمه ضد الملاحقة وسياسة كمّ الأفواه.