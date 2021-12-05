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فيلم "الغريب" يحصد جائزة أفضل فيلم عربيّ بمهرجان القاهرة السينمائيّ

تاريخ النشر: 05/12/2021 - 23:39

فيلم "الغريب" يحصد جائزة أفضل فيلم عربيّ بمهرجان القاهرة السينمائيّ
محمد بكري خلال الفيلم
عرب ٤٨

فاز فيلم "الغريب (The Stranger)" للمخرج السوريّ من الجولان المحتلّ أمير فخر الدين، ومن تأليفه، بجائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم عربيّ ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، وذلك خلال حفل ختام الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائى الدوليّ، والذي اختُتم مساء الأحد.

والفيلم من إنتاج سوريّ، فلسطينيّ، ألمانيّ، ومدّته 112 دقيقة، وتدور أحداثه في قرية في هضبة الجولان السوريّ المحتل. وشارك فيه الممثلان الفلسطينيان؛ أشرف برهوم، ومحمد بكري.

وتسلّمت الجائزة، المخرجة والؤلفة الفلسطينية نجوى النجار.

ويتتبّع الفيلم حكاية عدنان، الشخصيّة الرئيسيّة، الّذي يقوم بدوره الفنّان أشرف برهوم، والّذي يعاني من أزمة وجوديّة يزيدها سوءًا شعوره بخيبة والده منه لفشله في أن يصبح طبيبًا.

بوستر فيلم "الغريب"

وكان المخرج فخر الدين، قد قال في حوار أجراه مع المنصة الثقافية الفلسطينية "فسحة"، في معرض إجابته عن سؤالِ "لماذا توجّب على عدنان (الشخصية الرئيسية في الفيلم) أن يكون هذه الشخصيّة كي يكون ممكنًا فعل إنقاذه للشابّ الجريح؟"، قد قال: "عندما يذهبون لإنقاذ الشابّ الجريح يحدث صراع بينهم وكأنّهم هُمُ الجولان نفسه؛ فثمّة الخائف الّذي لا يريد المخاطرة، وأولئك الغارقين في الحنين والشوق للوطن الأمّ، لكنّ صبرهم يوشك على النفاد. أمّا عدنان ففي شخصيّته بعض العبث، وذلك شيء أعيه حوله، وفيه شيء غير تقليديّ؛ فهو الإنسان الّذي قد يوصف بعديم الأصل، أو البذرة السوداء، ذلك الّذي لا ينسجم مع الآخرين ويبدو منفصلًا عنهم".

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية، الناقد السينما والمبرمج الفرنسي سيدريك سوكيافلّي، والكاتب والمخرج والمنتج التنونسي إبراهيم لطيف، والممثلة المصرية ناهد السباعي.

وأقيمت الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة الواقعة بين 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، واستمرّ حتى 5 كانون الأول/ ديسمبر، وبلغ إجمالي عدد الأفلام المشاركة في المهرجان هذا العام 98 فيلما، يمثلون 63 دولة حول العالم.

وشارك في المهرجان 76 فيلما طويلا، و22 فيلما قصيرا، وشمل 27 عرضا عالميًّا ـُعرض للمرة الأولى، و7 أفلام عرض دولي أول، و44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و15 فيلما يعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال إفريقيا.

بودكاست عرب 48

#فيلم الغريب
#أمير فخر الدين
#الجولان المحتلّ

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