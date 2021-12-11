السعودية: مهرجان "البحر الأحمر" يلغي عرض فيلم "أميرة"

أعلن مهرجان "البحر الأحمر" السينمائي الدولي في السعودية، إلغاء عرض فيلم "أميرة" الذي أثار غضبا واسعا بالأوساط الفلسطينية، بناء على طلب من منتجيه.

وتحت عنوان "فيلم أميرة لن يُعرض في المهرجان" قالت إدارة مهرجان "البحر الأحمر" السينمائي عبر موقعها الإلكتروني، الخميس: " نأسف على إلغاء عروض فيلم “أميرة” وذلك بطلب من منتجي العمل"، دون تفاصيل أكثر.

والفيلم كان مدرجا في جدول فعاليات مهرجان "البحر الأحمر" السينمائي الذي ينطلق للمرة الأولى بالسعودية، وافتتح مساء الإثنين، ويستمر حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

واختار الأردن، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيلم "أميرة" كي يمثله في الدورة الـ94 لجوائز الأوسكار للتنافس في فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2022، والتي سيتم إعلان جوائزها في آذار/ مارس المقبل، قبل أن تقرر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الخميس، سحب الترشيح‎.

وجاء قرار وقف عرض فيلم "أميرة" في مهرجان "البحر الأحمر" بعد ساعات من إعلان أسرته وقف عروضه، والمطالبة بتأسيس لجنة لمناقشته.

واتخذ القرار عقب اعتراض مؤسسات معنية بشؤون الأسرى على الفيلم على اعتبار أنه "يشكك في نسَب أبناء الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، الذين تم إنجابهم عبر نطف مهربة من آبائهم".