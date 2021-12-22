إصداران للمركز العربي يحصدان جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

فاز كتاب "معجم العلوم الاجتماعية" الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في عام 2021 ضمن سلسلة "ترجمان"، وهو من تأليف كريغ كالهون وترجمة معين رومية من اللغة الإنجليزية إلى العربية، بالمرتبة الثانية لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في قطر، في دورتها السابعة، فيما حل كتاب "البراغماتيون الأميركيون"، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في عام 2020 ضمن سلسلة "ترجمان"، وهو من تأليف شيريل ميساك، وقد ترجمه من اللغة الإنجليزية إلى العربية جمال شرف، في المرتبة الثالثة للجائزة، ضمن فئة الترجمة من الإنجليزية إلى العربية، في حين حُجبت الجائزة عن المرتبة الأولى. وتُعد جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي إحدى الجوائز الدولية المرموقة، ويشرف عليها مجلس أمناء ولجنة تسيير ولجان تحكيم مستقلة.

ويُعتبر فوز المركز العربي بهذه الجائزة تقديرًا واعترافًا بما حققه من سوية عالية في نقل كتب مهمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، ضمن رؤية متكاملة لعملية الترجمة المحترفة التي تبدأ باختيار نصوص مهمة ذات فائدة للباحثين والأساتذة والطلبة في العلوم الاجتماعية والإنسانية. وتخضع الكتب المترجمة للتحكيم ومراجعة الترجمة والتحرير العلمي على أيدي مختصين، حتى تكون على مستوى عالٍ من الجودة والدقة.

ويستمر المركز العربي ضمن رسالته الفكرية، وفي إطار نشاطه البحثي من خلال سلسلة "ترجمان"، في ترجمة عدد من الكتب المهمة من الإنجليزية إلى العربية، إضافة إلى أعمال ومؤلفات ذات قيمة متجددة في لغات أجنبية أخرى في مجالات الدراسات الإنسانية والاجتماعية عامةً، وفي العلوم الاجتماعية والإدارية والسياسية والثقافية خاصةً، وقد بلغ عددها نحو 150 كتابًا.

ومن الجدير بالذكر أنّ عدة كتب عكف المركز على ترجمتها ومراجعتها وتحريرها بسوية عالية قد حصدت جوائز تقديرية، وكان آخرها كتاب "الزيدية في إيران" الذي أصدره المركز في عام 2020 ضمن سلسلة "ترجمان"، والذي فاز بالمرتبة الأولى ضمن فئة الترجمة من الفارسية إلى العربية في الدورة السادسة (2020)، وهو ترجمة مصطفى أحمد البكور العربية لكتاب محمد كاظم رحمتي بالفارسية "زيديه در إيران".

ومثلما حصدت كتب المركز عدة جوائز في دوراتٍ سابقة، فاز كتاب "العلم في تجلٍّ: مفهوم العلم في الإسلام في القرون الوسطى" للمفكر الأميركي فرانز روزنتال ضمن فئة الترجمة من الإنجليزية إلى العربية، وقد عرّبه يحيى القعقاع وإخلاص القنانوة، وفاز كتاب "فلسفة اللامساواة: رسائل إلى قادة الثورة الروسية"، للفيلسوف الروسي نيكولاي بردياييف، ضمن فئة الترجمة من الروسية إلى العربية، وقد عرَّبه بسام مقداد في الدورة الخامسة (2019)، بجائزة حمد للترجمة والتفاهم الدولي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كتاب "فلسفة التنوير" لإرنست كاسيرر الذي عرَّبه إبراهيم أبو هشهش في الدورة الرابعة (2018). فاز، أيضًا، كتاب "زمن المذلولين: باثولوجيا العلاقات الدولية"، للكاتب الفرنسي برتران بديع، وقد ترجمه من الفرنسية إلى العربية جان ماجد جبور في الدورة الثالثة (2017)، بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي.

إن جائزة حمد للترجمة والتفاهم الدولي، التي تأسست في قطر عام 2015، تهدف إلى تكريم المترجمين والهيئات والمؤسسات القائمة على الترجمة تقديرًا لدورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، ومكافأة التميز، وتشجيع الإبداع، وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح.