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وفاة الممثل الكوميدي الأميركي بوب ساغيت

تاريخ النشر: 10/01/2022 - 10:56

وفاة الممثل الكوميدي الأميركي بوب ساغيت
الممثل الكوميدي الأميركي بوب ساغيت (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

عُثر على الممثل الكوميدي الأميركي بوب ساغيت (65 عامًا) الذي اشتهر بدوره في مسلسل "هوم بارتي" التلفزيوني في ثمانينات القرن الفائت وتسعيناته ميتًا داخل غرفة في فندق بفلوريدا، على ما أعلنت الشرطة المحلية، الأحد.

وذكر مكتب قائد الشرطة في مقاطعة أوراندج في تغريدة عبر "تويتر" أنّ "الشرطة تلقت بلاغًا من فندق ‘ريتز-كارلتون أورلاندو‘ عن العثور على رجل فاقد الوعي داخل إحدى الغرف". وتبيّن أن الجثة تعود إلى الممثل روبرت ساغيت، وتم تأكيد وفاته على الفور.

وأشارت التغريدة إلى "عدم العثور على أي دليل على عمل إجرامي أو تعاطٍ للمخدرات".

واشتهر بوب ساغيت بدور داني تانر في "هوم بارتي" حيث كان أرملًا وأبًا لثلاث بنات.

واستمرّ المسلسل لثمانية مواسم عُرضت بين عامي 1987 و1995، ثم بثّت منصة "نيتفلكس" تكملة له على مدى خمس سنوات (2016-2020).

وقبل ساعات على إعلان خبر وفاته، عبّر ساغيت على "تويتر" عن استمتاعه بتقديم عرض مسرحي في جاكسونفيل.

يُذكر أنّ ساغيت متزوج من كيلي ريزو وله منها ثلاث بنات.

وكتب حساب قناة "كوميدي سنترال" التلفزيونية الرسمي في "تويتر" أنّ "بوب ساغيت كان ممثلاً كوميديًا تجاوز الحدود واحببناه. سنفتقده".

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#بوب ساغيت
#ممثل كوميدي

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