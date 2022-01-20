  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

يافا: مسرح السرايا يستضيف الفنان محمد بكري

تاريخ النشر: 20/01/2022 - 14:48

يافا: مسرح السرايا يستضيف الفنان محمد بكري
محمد بكري في السرابا
عرب ٤٨

استضاف مسرح السرايا في مدينة يافا، مساء أمس الأربعاء، الفنان محمد بكري بأمسية تضامنية ضد ملاحقته السياسية ومحاكمته الظالمة على خلفية إخراجه لفيلم "جنين جنين"، استجابة لحملة التضامن التي أعلنت عنها مجموعة أصدقاء محمد بكري ومؤسسة محمود درويش، تحت شعار "لن نترك الحصان وحيدا".

وافتتح مدير المسرح، الفنان محمود أبو عريشة، الأمسية بكلمة داعمة للفنان بكري، وعرض فيلم قصير عن أعمال الفنان المحتفى به ورسالة مسانِدة مصورة من الإعلامي اللبناني زاهي وهبي.

وتولّت عرافة الأمسية ابنة يافا الفنانة الملتزمة ربى بلال، وتحدثت عن مضامين حملة التضامن التي تقودها مجموعة من أصدقاء ومحبي محمد بكري، ودعت الجمهور الواسع للوقوف إلى جانبه وضد سياسة كبت الحريات الإبداعية للفنانين والمبدعين بشكل عام.

ودعت بلال المجتمع العربي للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية أمام المحكمة العليا في القدس ضد محاكمة بكري، وذلك يوم الإثنين 31 كانون الثاني/ يناير 20222022 الساعة 11 صباحا.

وبعد ذلك، عرض الفنان محمد بكري مشاهد من مسرحية "المتشائل" لاقت تفاعل الجمهور، وقرأ قصيدة "لاعب النرد" للشاعر الفلسطيني محمود درويش.

وفي نهاية الأمسية، أدارت الفنانة ربى بلال فقرة حوارية بين بكري والجمهور شملت مواضيع مختلفة، وبالأساس رسالة الفن وأهميته، وما تعرض له بكري من سياسة تمييز عنصري وملاحقة دامت أكثر من عشرين عاما.

بودكاست عرب 48

#يافا
#السرايا
#محمد بكري

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انطلاقة قويّة لفيلم "سكريم" خلال عطلة نهاية الأسبوع
انطلاقة قويّة لفيلم "سكريم" خلال عطلة نهاية الأسبوع

2022-01-17

صدور العدد 52 من دورية "سياسات عربية"
صدور العدد 52 من دورية "سياسات عربية"

2022-01-16

وفاة بوفيل أشهر المعماريين الإسبانيين الحديثين
وفاة بوفيل أشهر المعماريين الإسبانيين الحديثين

2022-01-14

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وثلوج فوق القمم العالية

حالة الطقس: ماطر وثلوج فوق القمم العالية

2022-01-19
الاحتلال يهدم منزل عائلة الصالحية بالشيخ جراح

الاحتلال يهدم منزل عائلة الصالحية بالشيخ جراح

2022-01-19
مقتل الفتى إبراهيم تركمان من جنين

مقتل الفتى إبراهيم تركمان من جنين

2022-01-19
وفد إسرائيلي يصل إلى السودان في ظل غليان شعبي

وفد إسرائيلي يصل إلى السودان في ظل غليان شعبي

2022-01-19
أش: تشخيص 71,593 إصابة بكورونا أمس وارتفاع الحالات الخطيرة

أش: تشخيص 71,593 إصابة بكورونا أمس وارتفاع الحالات الخطيرة

2022-01-19