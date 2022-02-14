ثانوية الطيرة تلتقي الفنان محمد بكري

استضافت مدرسة إبراهيم قاسم "عمال 1" الثانوية في مدينة الطيرة الفنان محمد بكري ضمن حملة "لن نترك الحصان وحيدا"، أمس الأحد.

وقال بكري موجها كلامه لإدارة المدرسة بعد انتهاء لقاءين متتاليين مع طلاب المدرسة إنه "شرّفني وأثلج صدري جدا هذا الاستقبال المميَّز من طلاب مدرستكم المُتمثِّل بالخُلق الحسن، وبحُسن الإصغاء والانسجام مع المضمون خلال عرض المشاهد من مسرحية المتشائل".

وأضاف أنه "من غير المفهوم ضمنا هذا الحسّ الأخلاقي والتربوي والوطني المذوَّت في نفوس الطالبات والطلاب الثانويين في الطيرة الذي لم يحصل صدفة، فهو بلا شك نتيجة دور مركزي تراكمي تقوم به إدارة المدرسة المحترمة كل الوقت لتعزيز القيم التربوية، وروح الانتماء الثقافي والوطني، مقابل الآفات الخطيرة التي تعصف في مجتمعنا العربي."

وقُدِّمت خلال العروض مداخلات من نائب مدير المدرسة، الأستاذ وليد منصور، ومركزة التربية الاجتماعية، المربية ميساء بشارة، ومركزة التداخل الاجتماعي، المربية غدير عراقي، وأكدوا على ضرورة تعميق ثقافة الإبداع بكل جوانبه، ورحبوا بزيارة الفنان محمد بكري الدافئة للمدرسة وتضامنهم معه ضد الملاحقات.

ولم تنته الفعالية مع انتهاء البرنامج المُعدّْ، إذ تجمهر الطلاب في أروقة المدرسة وأحاطوا الفنان محمد بكري ومعهم رئيسة مجلس الطلاب، الطالبة مرجان نصيرات، ودار بينهم حوارات في مواضيع مختلفة، ثم التقاط الصور التذكارية.