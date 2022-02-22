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مدرسة مار إلياس الثانوية في عبلين تستضيف الفنان محمد بكري

تاريخ النشر: 22/02/2022 - 16:33

مدرسة مار إلياس الثانوية في عبلين تستضيف الفنان محمد بكري
محمد بكري في عبلين
عرب ٤٨

استضافت مدرسة مار إلياس الثانوية في قرية عبلين الفنان محمد بكري، صباح اليوم الثلاثاء، تجاوبا مع حملة التضامن مع بكري ضد ملاحقته السياسية والقضائية المستمرة منذ ما يربو عن عشرين عاما.

وعقد بكري لقاء مع طلاب الثواني عشر في أجواء داعمة ودافئة، وافتتحت اللقاء مركِّزة النشاطات اللامنهجية والتربية الاجتماعية في المدرسة، المربية غلوريا خوري، بكلمة قالت فيها إن "المدرسة دعت لهذه الفعالية المميّزة دعما ومساندة للفنان بكري، ومساهمة متواضعة لدعم الحملة التضامنية العالمية تحت عنون 'لن نترك الحصان وحيدا' من جهة، وليتشرَّف الطلاب والطاقم المدرسي بلقاء عن قرب مع فنان ملتزم بقضايا شعبه من جهة أخرى".

وشاهد طلاب المدرسة والطاقم التعليمي الفيلم الروائي الفلسطيني "واجب" بطولة الفنان محمد بكري وإخراج "آن ماري جاسر" الحائز على جائزة الأوسكار للعام 2018.

وفي نهاية اللقاء، أجاب الفنان بكري عن أسئلة الطلاب حول فيلم "واجب" وقضية الملاحقة وأبعادها السياسية الوطنية.

وشكر بكري إدارة المدرسة ومديرها الأستاذ إلياس أبو غنيمة على هذا اللقاء، مشيدا بمضامين أسئلة ومداخلات الطلاب والمربين، والتي تعكس عُمق الثقافة الوطنية والاجتماعية التربوية في نفوس الطلاب.

وأعرب عن اعتزازه بمدير وإدارة المدرسة "على ما يقدّمه هذا الصرح التربوي التعليمي من ثقافة، مجتمعنا بأمسّ الحاجة إليها لتعميق الانتماء الأصيل لدى الأجيال الصاعدة على وجه الخصوص".

بودكاست عرب 48

#عبلين
#محمد بكري
#مار إلياس

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