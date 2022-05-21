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وفاة الممثل الجزائري أحمد بن عيسى يوم عرض فيلمه بمهرجان كان

تاريخ النشر: 21/05/2022 - 22:18

وفاة الممثل الجزائري أحمد بن عيسى يوم عرض فيلمه بمهرجان كان
الممثل الجزائري، أحمد بن عيسى
عرب ٤٨/ أ ف ب

توفي الممثل والمخرج الجزائري، أحمد بن عيسى، عن عمر ناهز 78 سنة، خلال حضوره مهرجان كان السينمائي حيث تم عرض فيلم "نقطة ذهب" الذي شارك فيه، الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية، السبت.

وخلال مسيرة فنية فاقت 50 سنة شارك الفنان في 120 فيلما منها أعمال اشتهرت على المستوى الدولي مثل "بابيشا" و"دم الذئاب" و"الخارجون عن القانون".

ونعت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، صوراية مولوجي، فقدان أحد "أعمدة" الثقافة الجزائرية الذي رحل تاركا وراءه "بصمة لا تمحى في عالم السينما والمسرح الجزائري".

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن نجله فإن جثمان الفنان سينقل ليوارى الثرى في الجزائر.

وأشاد الكاتب الجزائري الشهير كامل، داود بالفنان، ذي "الروح الجميلة والممثل العظيم. رجل لا يحمل أي كراهية لأحد وذو موهبة رائعة".

وأشار داود على "تويتر" إلى أن أحمد بن عيسى شارك "كممثل رئيسي" في "تصوير الفيلم ‘مورسو التحقيق المضاد‘" المقتبس من روايته التي تحمل العنوان نفسه.

ولد بن عيسى في 1944 وكان خلال مسيرته الطويلة على تواصل مع مسرحيين كبار مثل؛ كاتب ياسين، وعز الدين مجوبي، ومحمد بودية، ومحمد بن قطاف. كما تولى إدارة المسرح الجهوي لسيدي بلعباس عام 1995.

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#وفاة الممثل الجزائري أحمد بن عيسى
#وفاة الممثل
#مهرجان كان

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