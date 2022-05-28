مهرجان "كان": الممثل الكوري الجنوبي سونغ كانغ هو يفوز بجائزة أفضل ممثل

عرب ٤٨/ أ ف ب

فاز الممثل الكوري الجنوبي، سونغ كانغ هو (55 عاما) بجائزة أفضل ممثل في ختام الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي السبت، عن دوره في فيلم "بروكر" للمخرج الياباني، هيروكازو كوري-إيدا.

وأدى سونغ كانغ هو في فيلم كوري-إيدا دور رجل مثقل بالديون يكتشف طفلا متروكا، ويتطوع للبحث عن عائلة جديدة له في مقابل المال.

ويساعده في الفيلم رجل آخر على إتمام "الصفقة" مع الأم الشابة التي تبقى دوافعها غامضة.

وتتحول عملية بيع الطفل إلى رحلة بين بوسان وسيول داخل حافلة متداعية.

وكان سونغ كانغ هو نجم فيلم "باراسايت" لمواطنه بونغ جون هو الذي فاز بالسعفة الذهبية عام 2019 وأيضا بجائزة أوسكار.

وقال الممثل الكوري الجنوبي خلال تسلمه جائزته "أنا سعيد جدا لعائلتي كلها".

وصوّر سونغ كانغ هو خلال مسيرة ممتدة منذ ربع قرن مع مخرجين كوريين جنوبيين كثيرين بينهم بارك شان-ووك وبونغ جون هو.