اختتام الأسبوع الأول من مهرجان المثلث للأفلام

اختتمت جمعية "تشرين" الأسبوع الأول من مهرجان المثلث للأفلام في دورته الثانية بأجواء حماسية، حيث لقي المهرجان تفاعلًا وإشادة من قبل الحضور. حيث عرض خلال الأسبوع الأول للمهرجان ثلاثة أفلام تحاكي الواقع السياسي والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، تبعتها حلقات نقاش تجمع الجمهور والمتحدثين.

ورحبت مديرة الجمعية، رناد جبارة، بالجمهور وشكرته على حضور مهرجان المثلث للأفلام، الّذي يسلط الضوء على قضايا سياسية ومجتمعية هامة. وشدّد رئيس الهيئة الإدارية، ساجد حاج يحيى، على أهمية العمل الجماهيري للجمعية منذ تأسيسها. فيما أكدت مركزة البرنامج الثقافي، روزالين حصري، على أهمية دعم المخرجين المحليين، والفن السينمائي المحلي.

وافتتح اليوم الأول للمهرجان مع فيلم "الغريب"، الّذي يسلط الضوء على حالة الاغتراب الّتي نعيشها ويناقش سؤالا وجوديا حول حالة الاغتراب والوطن. وقد أظهر الفيلم واقع صراع الهوية القومية ومحاولات النضال من أجل الحياة.

في اليوم الثاني للمهرجان، عُرض فيلم "And I Was There" الذي يتحدث عن محاصرة جنود إسرائيليين لمنزل في الضفة الغربية وسيطرتهم على ممتلكات العائلة وتعدّيهم على خصوصياتهم. بعد سنوات، يشعر أحد الجنود بالذنب، ثم يبدأ رحلته بالبحث عن العائلة لتقديم الاعتذار لها بمحاولة منه للتخلص من الصراع والندم الّذي يعيشه.

وبعد عرض الفيلم، أدارت الناشطة ميسم جلجولي حوارا مع المخرج عيران باز. إذ تفاعل الحضور مع الحوار، وأبدوا آراءهم حول الفيلم والمشاعر المركبة الّتي لامست هويتهم الوطنية.

في اليوم الثالث للمهرجان جرى عرض فيلم "سينما صبايا" الّذي يتحدّث عن 8 نساء عربيات ويهوديات، يلتقين في ورشة تصوير، ومع كل مشهد يصورنه، يكشفن فيه معتقداتهن حول قضايا حساسة.

وفي حوار أداره المخرج جلال مصاروة مع مخرجة الفيلم أوريت فوكس روتيم، جرى التطرق إلى واقعية الفيلم وعمقه من خلال حديثه عن شريحة كبيرة من النساء العربيات واليهوديات والصراع المجتمعي الّذي يعشنه.

وجاء في بيان لجمعية "تشرين" أن "المهرجان يتضمن مجموعة من الأفلام الوثائقية والروائية الّتي تحاكي واقعنا الفلسطيني. حيث نطمح كجمعية إلى عرضها واتاحة مساحة للتعبير عن الرأي وخلق تساؤلات فيما يتعلّق بهويتنا القومية، وذلك إيمانا منّا بأهمية السينما بإيصال رسالة تهدف إلى معالجة قضايا مجتمعية مهمة".