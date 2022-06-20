تأجيل مهرجان الجونة السينمائي في مصر إلى العام القادم

عرب ٤٨ / أ ف ب

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل دورته السادسة التي كان من المقرر إطلاقها في تشرين الأول/أكتوبر، إلى العام القادم بسبب "التحديات العالمية الحالية".

وذكرت إدارة المهرجان في بيان لها "تعلن إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فعاليات الدورة السادسة للمهرجان التي كان مقررا عقدها بين 13 و22 تشرين الأول/أكتوبر 2022 للعام القادم في موعد يتم تحديده لاحقا".

وأضاف البيان أن "القرار جاء بسبب التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان إلى تحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى".

وكان مهرجان الجونة الذي أسسه رجل الأعمال والملياردير المصري الشهير نجيب ساويرس، انطلق في نسخته الأولى عام 2017 بحضور أكثر من ثمانين نجما سينمائيا عربيا وأجنبيا.

ويقام المهرجان في منتجع الجونة السياحي الذي أسسه الملياردير المصري سميح ساويرس، شقيق نجيب، على ساحل البحر الأحمر في شمال مدينة الغردقة الساحلية التي تبعد نحو 450 كيلومترا جنوب شرق القاهرة.

وفي نسخته الماضية، فاز الفيلم المصري "ريش" بجائزة أفضل فيلم عربي طويل، وقد أثار الفيلم جدلا كبيرا في مصر إثر اتهامات له بالإساءة لصورتها من خلال تصوير حياة الفقر المدقع بشكل رأى بعض الفنانين والنقاد أنه لا يشبه الوضع في البلاد حاليا.