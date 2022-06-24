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"مهرجان صغير" في حيفا: مساحة لقاءٍ فلسطينيّة للنشاط الاجتماعيّ والسياسيّ

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 19:09

"مهرجان صغير" في حيفا: مساحة لقاءٍ فلسطينيّة للنشاط الاجتماعيّ والسياسيّ
ملصق "مهرجان صغير" في حيفا
عرب ٤٨

تستضيف مدينة حيفا نهاية الشهر الجاري، مهرجانا للنشاط الاجتماعي والسياسي والثقافي الفلسطيني تحت عنوان "مهرجان صغير"، وذلك بمبادرة من صندوق روى للمبادرات المجتمعية الفلسطينية المبدعة ومن مسرح خشبة المستقل.

ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان لثلاثة أيام انطلاقا من 30 حزيران/يونيو ولغاية 2 تموز/يوليو في مسرح خشبة وجمعية بلدنا، حيث ستتضمن نقاشات مفتوحة، ورش عمل تفاعلية، عروض فنية ومسرحية وسينمائية.

وبحسب موقع المهرجان، يتخلل البرنامج عدّة نقاشات مفتوحة تتناول قضايا مثل الحراكات الشبابيّة التي تشكّلت في العقد الأخير، أو التقاطع بين النضال السياسيّ والنضالات الاجتماعيّة النسويّة والعمّاليّة، أو قضايا الأرض والبيئة، وقضيّة الاستقلاليّة الثقافيّة. كما يتضمّن البرنامج عدة ورشات عملٍ تهدف إلى تزويد النشطاء بأدوات عمليّة تعزز من نشاطهم، ومن ضمنها ورشة حول الأرشفة بمشاركة مؤسسة خزائن، صناعة محتوى الويكيبيديا بمشاركة "ويكيبيديا فلسطين"، وبناء حملات التمويل الشعبيّة للمؤسسات والمبادرات، وغيرها الكثير.

وجاء في الموقع الرسميّ للمهرجان أنّ المهرجان يحاول أن يخلق نموذجًا مغايرًا ممكنًا للعمل الشعبيّ في فلسطين: "اعتدنا في فلسطين أن نرى نشاطات مؤسسات ومموّلة ترافقها مظاهر ضخامةٍ في المنشورات والتقنيّات والميزانيّات وغيرها من التفاصيل. فكرتنا في هذا النشاط أن نعتمد عملًا مُقتصدًا، وأن نعمل من دون ميزانيّة وننطلق من الحاجات العينيّة، ونحاول أن نلبّيها بواسطة مجموعة من المتطوّعين/ات والتبرّعات البسيطة من أهلنا وناسنا، وأن تكون كل الفعاليّات مجّانيّة".

كذلك جاء في تعريف المهرجان أنّه "يهتم بالمبادرة والنضال في المجالات الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة في فلسطين. لثلاثة أيّام، سنُفسح مكانًا للتفكير والنقاش الديمقراطيّ والمنفتح، ونكتسب أدوات نستخدمها للتنظيم والعمل، ونشاهد عروضًا فنيّة تفتح نوافذ الإبداع حين تنغلق الظروف.

بودكاست عرب 48

#مهرجان صغير
#صندوق روى
#جمعية بلدنا
#مسرح خشبة
#حيفا

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