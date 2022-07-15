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جوليان مور تترأس لجنة التحكيم في مهرجان البندقية

تاريخ النشر: 15/07/2022 - 17:58

جوليان مور تترأس لجنة التحكيم في مهرجان البندقية
جوليان مور (Gettyimages)
عرب ٤٨

اختيرت جوليان مور لرئاسة لجنة التحكيم الرئيسية في مهرجان البندقية السينمائي لهذا العام؛ حسب ما أعلن مدير المهرجان، ألبرتو باربيرا، اليوم الجمعة.

وترأس الممثلة الحائزة على الأوسكار لجنة تحكيم تتضمن المخرجة الفرنسية اودري ديوان التي فاز فيلمها "هابيننغ" بالأسد الذهبي العام الماضي، والمؤلف كازو ايشيغورو والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي.

وفي لجنة التحكيم أيضا المخرج الإيطالي ليوناردو دي كوستانزو والمخرج الأرجنتيني ماريانو كوهن ورودريغو سوروغوين.

ومن المقرر أن يتجهوا جميعا إلى ليدو الشهر المقبل لاتخاذ قرار بشأن أهم جوائز المهرجان ومنها الأسد الذهبي لأفضل فيلم والأسد الفضي لأفضل مخرج وهو عادة ما يحدد اتجاه موسم الجوائز المقبل.

ومنحت جين كامبيون العام الماضي جائزة الأسد الفضي عن فيلمها "ذا باور أوف ذا دوغ" من لجنة تحكيم تضمنت بونغ جون هو رئيسا للجنة، وكلوي زاو.

وحصلت كامبيون على جائزة أوسكار أفضل إخراج أيضا. وكانت تلك واحدة من سبع مرات خلال العقد الماضي التي يحصل فيها فيلم عرض لأول مرة في فينيسيا ويفوز أيضا بجائزة أفضل إخراج في الموسم نفسه.

وسيكشف عن الأفلام المعروضة لاحقا هذا الشهر. وتستمر الدورة 79 من مهرجان البندقية من 31 آب/أغسطس إلى 10 أيلول/سبتمبر.

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#جوليان مور
#مهرجان البندقية

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