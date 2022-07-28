"بنْك أتاك"... جديد فرقة "ضربة شمس"

أطلقت فرقة "ضربة شمس"، مؤخرا، "بنك أتاك"، الأغنية المصورة الثانية من ألبوم "شو بضر الأمل؟".

وأغنية "بنك أتاك"، من كلمات سامر عساقلة وألحان وتوزيع الفرقة، وقد كُتبت بشكل سيناريو مسرحي، عن شخصية تم إقناعها أن سعادتها مرهونة بقدرتها على الاستهلاك، ويقنعها البنك أن تأخذ قرضا وتشتري ما ترغب به من هاتف وسيارة، وتكتشف الشخصية بأنها بحاجة أن تدخل عجلة الإنتاج وتعمل بكد لاسترجاع القرض، فتفهم أنها وقعت بفخ النظام الاستهلاكي الذي يستعبد البشر.

وتتحدث كلمات الأغنية تتحدث عن الاستهلاك بقالب كوميدي مرح، ويتغير اللحن والإيقاع بشكل تصويري يحاكي النص وروح الأغنية الساخر، ولهذا فقد تم اختيار المخرج نضال بدارنة لإخراج الفيديو وإيصال هذه الروح عبر المشاهد واللوحات شبه السوريالية التي ابتكرها، مثل الجنازة الرمزية للموظف المشغول، واستخدام قطع خرداوات من سيارات وأجهزة كهربائية. فضلا عن اختيار المواقع المختلفة للتصوير التي خدمت فكرة الفيديو.

كما تحتوي الأغنية على عدد من الاستعارات المستوحاة من أغان سابقة، إن كان في الكلمات أو اللحن كرباعيات الخيام لأم كلثوم وأغنية "سجر البن" لمارسيل خليفة، كما أنه في عنوان الأغنية لعبة في المعاني المزدوجة، الأول أن البنك جاء والمعنى الآخر مأخوذ من اللفظ الإنجليزي "Panic Attack" أي نوبة ذعر كما قصدها الموسيقي نزار خوري في أغنيته التي تحمل نفس العنوان لكن بمعنى مختلف، وهذه الاستعارات تعزز من الجو الفكاهي للأغنية وتغنيه، بحسب ما قالت الفرقة.

وتم إنتاج الفيديو بشكل مستقل وبجهود طاقم العمل من المصورين والممنتجين وإضاءة وقسم الآرت، إضافة إلى عدد من المتطوعين من أصدقاء الفرقة والمقربين، بحسب الفرقة.

والأغنية من كلمات وألحان: سامر عساقلة، وتسجيل وصوت: بشر كينغ، استوديو 67، وغناء: حنان واكيم، عود وغناء: سامر عساقلة، غيتار كهربائي: هشام أبو جبل، إيقاعات: هيمان سليمان، غيتار "باص": مازن حمدان، وإخراج نضال بدارنة، وتصوير موفق عودة، وإنتاج توفيق ناطور سنو بول، ومساعد مصور فادي قبطي، ومحمد طميش، ومونتاج ميرة عيلبوني، وتلوين إيهاب زيداني، وتمثيل نزار غنادرة، وربى ديب، وشذى شيخ يوسف وسيرين دهامشة. وملابس ياسمين أمين، ومكياج: كارمة برغوثي.

وفِرْقَة "ضربة شمس" هي "مشروع موسيقي فلسطيني سوري يحمل رسالة سياسيّة، اجتماعية وعاطفيّة تحاكي الواقع الفلسطيني والعربي عمومًا. بواسطة كلمات ناقدة جادة أحيانًا وساخرة في أحيان أخرى. انطلقت الفِرْقَة عام 2018 في حيفا وأحييت عروضا وحفلات في المقاهي والمسارح وشاركت في عدة مهرجانات في مختلف المدن والقرى الفلسطينية".