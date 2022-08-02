مَنْعُ ناي البرغوثي من دخول مصر وإلغاء حفلتيها

أعلنت الفنانة الفلسطينية، ناي البرغوثي، مساء أمس الإثنين، عن تأجيل حفلتيها في دار الأوبرا في القاهرة والمسرح الروماني في الإسكندرية إلى "موعد غير محدّد بعد"، وذلك من خلال منشور لها كتبته على حسابها في "فيسبوك"، ويأتي "التأجيل أو الإلغاء" بعد أن منعت السلطات المصرية البرغوثي من عبور نقطة الحدود في مطار القاهرة بعد إجبارها على الانتظار لمدة 8 ساعات.

ونشرت البرغوثي نصًا أوضحت من خلاله ما الذي جرى هناك: "أحبائي في مصر، أمّ الدنيا… كما قرأتم، قرّرت دار الأوبرا في مصر تأجيل حفلتيّ في القاهرة والإسكندرية إلى موعد غير محدّد بعد، وهذا بعد منعي في مطار القاهرة من دخول مصر الحبيبة لأسباب لا أعرفها حتى الآن، رغم محاولاتي وبعد 8 ساعات انتظار. صُدِمت… حَزِنت… وانتابتني مشاعر عديدة متضاربة، أهمها الفقدان… فقدان الفرصة للتواصل معكم بعد طول انتظار".

وأضافت البرغوثي "لقد أعددْت لكم برنامجًا غنائيًا وموسيقيًا غنيًا، مميزًا، يليق بكم، يليق بشعب مصر الشقيق ومكانة مصر في قلب الأمة العربية. كم كنت أتحرق شوقًا للقائكم في القاهرة والإسكندرية، في مصر سيد درويش وعبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم وغيرهم من العمالقة، ولكني الآن مضطرة لأنتظر فرصة مستقبلية، آمل أن تكون قريبة، لأكون بينكم وأشارككم به".

وختمت "كفنانة فلسطينية تربّت على قِيَم الصمود والكرامة، أرفض التنازل عن الأمل. بدعمكم الجميل، وبقوة وعمق رسالتي الفنية والإنسانية، أرفع رأسي عاليًا لأعِدكم لنا لقاء ولو بعد حين".

وكان البرنامج يشمل حفلا في دار الأوبرا المصرية في القاهرة، يوم الخميس القادم، وإحياء حفل فني بالمسرح الروماني في الإسكندرية يوم السبت القادم.

خطّطت البرغوثي لإطلاق ألبومها الجديد "ناي" في القاهرة والذي يضم 12 أغنية مختلفة.