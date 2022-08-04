عرض جوقة سراج يلاقي إقبالا واسعا في جرش

قوبل عرض جوقة سراج للمسرحية الغنائية "غُربة حُب" بإقبال واسع في مهرجان جرش بالأردن، حديثا، إذ وقف المئات لدقائق معبرين عن إعجابهم بالهتاف والتصفيق.

وبعد النجاح الكبير لعرضها في مهرجان جرش تعود جوقة سراج إلى البلاد بمشاعر فخر واعتزاز وفرح بالإنجاز المميز في زيارتها للأردن وعرضها للمسرحية الغنائية التي حضرها المئات من الأردنيين ومن الدول العربية.

وذكرت جوقة سراج أنه برز حضور وزيرة الثقافة والشباب، هيفاء نجار، والتي ساهمت مساهمة كبيرة في تسهيل حضور الجوقة إلى الأردن بما فيها من تعقيدات حضور عدد أعضاء الجوقة الكبير ومرافقيهم من تقنيين ومهنيين وعتاد كبير بشكل خاص، كما زارت أعضاء الجوقة قبل العرض حاضنةً إياهم ومرحبة ومشجعة لهم ومعبرة عن سعادتها لحضورهم وخصوصا أنها منحدرة من عائلة فلسطينية أصلها من قرية الرامة في منطقة الجليل، مقر وبيت جوقة سراج، كما أثنت الوزيرة على قدرات الجوقة ومهنية عملها وأبدت إعجابها العالي بالعرض.

كما برز حضور خاص ميشيل صايغ، وهو رجل أعمال منحدر من مدينة يافا، ومالك قناة رؤيا الأردنية، وأحد أكبر رعاة مهرجان جرش الثقافي.

وتميّز عرض "غُربة حُب" بتغطية إعلامية واسعة من قنوات ومواقع وصحف عربية وأجنبية، مشيدة بتميز وخصوصية العرض الفني.

وأقيم لقاء لوسائل الإعلام مع إدارة جوقة سراج، تحدث فيه المدير العام للجوقة، زهير غنادري، وأجاب عن عدد كبير من الأسئلة التي تدل على الاهتمام الخاص بجوقة سراج ومسيرتها منذ تأسيسها قبل سبعة عشر عاما.

وشدد غنادري على "أهمية التواصل عامةً والتواصل الثقافي خاصةً بين فلسطينيي الداخل مع إخوتهم في باقي الدول العربية وسائر دول العالم"، وأشار إلى "أهمية الأردن ودوره في هذا التواصل كونه يُعتبر النافذة الأولى للشعب الفلسطيني".

وشكر مدير عام جوقة سراج "كل من عمل على إقامة العرض وإنجاحه، وخصوصا الشعب الأردني الذي احتضن الفرقة بكرمه وحسن استضافته، وإدارة المهرجان ممثلة بطواقمه العديدة، ومديره مازن قعوار، والمدير الفني شحادة درابسة".

وأعرب غنادري عن سعادته لـ"تمثيل جوقة سراج لأبناء شعبنا على أحسن وجه بمستوى فني عال ومهني بإدارة وقيادة الأستاذ الفنان والملحن للعمل قائد الفرقة المايسترو سامر بشارة، والذي طرح التعقيدات الفنية المهنية في تلحين مُغَنّاة كاملة مدتها ساعة ونصف".

ومن الجدير ذكره أن الموسيقي بشارة الخل هو موزّع العمل وقائد الأوركسترا، وأعرب عن سعادته بهذه التجربة

يشار إلى أن العرض في مهرجان جرش هو الثاني خارج البلاد لجوقة سراج، وسيُعلن عن عرض ثالث في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.