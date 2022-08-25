"ديزني بلاس" تطلق الشهر المقبل مسلسل "أندور" المستمد من عالم "حرب النجوم"

بعد مسلسلات عدة مشتقة من عالم "حرب النجوم" تحفل بمعارك السيوف المضيئة، يركّز مسلسل "أندور" الجديد على عنصر التشويق والتجسس في أجواء المجرّة، مستكشفا نشأة التمرد ضد الإمبراطورية، بحسب ما أوضح الممثل الرئيسي فيه دييغو لونا.

وهذا المسلسل الجديد الذي توفّره "ديزني بلاس" اعتبارا من 21 أيلول/ سبتمبر، هو الأحدث في مجمِوعة من الأعمال المتقاربة زمنيا، التي هدفت إلى تعزيز حضور منصة البث التدفقي، بعد "ذي بوك أوف بوبا فِت" في أواخر 2021 و"أوبي وان-كينوبي" مع إيوان ماكغريغور في ربيع 2022.

وتجري أحداث "أندور" قبل تلك التي يتمحور عليها مسلسل "روغ وان" الذي نال استحسان النقاد، إذ يتعمق العمل الجديد في الماضي المضطرب لأحد أبطال الفيلم كاسيان أندور (دييغو لونا) والتمرد الوليد الذي انضم إليه لاحقا لوك سكايووكر والأميرة ليا.

وقال دييغو لونا في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "إنها سلسلة عن أناس حقيقيين. إنها حقبة مظلمة جدا في المجرة، ولا يوجد جيداي".

وأضاف: "على هؤلاء الناس أن يقرروا كيف يتصرفون في مواجهة الاضطهاد. إنه الأكثر واقعية من بين مسلسلات حرب النجوم".

ويجد كاسيان أندور البطل الذي يحمل المسلسل اسمه، على كوكب صناعي تسوء أوضاعه، يعتاش سكانه بتنظيف المعادن الخردة وتصليحها، ويتصاعد فيه السخط على طغيان الإمبراطورية.

وتدور أحداث المسلسل أيضا في كوروسانت، عاصمة المجرة، حيث تحاول الشابة مون موذما (جنفياف أوريلي) أن تؤدي دورها كعضو في مجلس الشيوخ بينما تقدم الدعم السري للمتمردين.

وفيما أرجئت أفلام "ستار وورز" المقبلة، أو حتى عُلّقت بعد الإخفاقات التجارية والمراجعات النقدية غير الإيجابية، تكثر الأعمال المستمدة من عالم "حرب النجوم" على الشاشة الصغيرة.

ومن المرتقب في هذا الإطار موسم ثالث من "ماندالوريان"، ومسلسل جديد بعنوان "سكيليتون كرو" مع جود لو.

ويتوزع الموسم الأول من "أندور" على 12 حلقة، وهو تاليا أطول من المسلسلات السابقة. ويجري العمل على إعداد 12 حلقة أخرى بحيث تصل الأحداث إلى مرحلة "روغ وان".

وقال لونا "أنا أعتقد ببساطة أنه غني. إنه مسلسل قوي آمل في أن يحبه الناس".