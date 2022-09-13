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مسلسلا "ساكسيشن" و"سكويد غايم" يتقاسمان جوائز "إيمي" التلفزيونية

تاريخ النشر: 13/09/2022 - 10:45

مسلسلا "ساكسيشن" و"سكويد غايم" يتقاسمان جوائز "إيمي" التلفزيونية
ممثلو مسلسل "ساكسيشن" (Gettyimages)
عرب ٤٨

تقاسم إنتاجان كبيران، الإثنين، جوائز "إيمي" التلفزيونية، إذ حصل "ساكسيشن" من "إتش بي أو" على جائزة أفضل مسلسل درامي، في حين دخل الكوري "سكويد غايم" (لعبة الحبار) تاريخ المسابقة بنيله مجموعة مكافآت أبرزها تلك المخصصة لأفضل ممثل، إذ مُنحت لبطله لي جونغ جاي.

وفاز "ساكسيشن" الذي كان مرشحًا في 25 فئة بثلاث جوائز أخرى من بينها أفضل سيناريو وأفضل دور مساعد (لماثيو ماكفاديين).

وتقاسم المسلسل الأميركي أبرز الجوائز مع المسلسل الكوري الجنوبي "سكويد غايم" الذي تحوّل ظاهرة. وفتح مسلسل "نتفليكس" صفحة جديدة في تاريخ جوائز "إيمي" الموازية بأهميتها تلفزيونيًا للأوسكار في السينما، بفضل حصوله على جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي لبطله لي جونغ جاي، ما جعله أول فائز بهذه الجائزة عن عمل بلغة غير الإنجليزية.

وكرّس "سكويد غايم" بهذا الإنجاز النجاح المتزايد للسينما الكورية الجنوبية بعدما سبقه فيلم "باراسايت" للمخرج بونغ جون هو إلى انتزاع جائزة أوسكار أفضل فيلم عام 2020.

وفي فئة المسلسلات الدرامية، حصلت زندايا على جائزة أفضل ممثلة عن دورها كمراهقة مدمنة على المخدرات في "يوفوريا".

وفاز "تيد لاسو" من إنتاج "آبل تي في +" بجائزة أفضل مسلسل كوميدي. في المسلسل، يؤدي جيسون سوديكيس دور مدرب كرة قدم أميركية تُسنَد إليه مهمة غير متوقعة داخل فريق إنجليزي لكرة القدم.

والفائز بجائزة "إيمي" العام الماضي، مرشحًا لتجديد إنجازه. في المسلسل، أما جيسون سوديكيس الذي يؤدي دور مدرب كرة قدم أميركية تُسنَد إليه مهمة غير متوقعة داخل فريق إنجليزي لكرة القدم، فنال أيضًا جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي.

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#مسلسل لعبة الحبار
#مسلسل ساكسيشن
#جوائز "إيمي"

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