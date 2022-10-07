ليفربول تستضيف "يوروفيجن 2023" بدلا من أوكرانيا

ستقام مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2023" في مدينة ليفربول الإنجليزية، حسب ما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الجمعة، وذلك بعد أن طلب من بريطانيا استضافة الحدث نيابة عن الدولة المضيفة المحددة أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا قد فازت بحق استضافة المسابقة التي تنطلق في 13 أيار/مايو 2023، لكن المنظمين توصلوا إلى أن إقامة الحدث في أوكرانيا ينطوي على مخاطرة كبيرة بسبب الحرب، لذلك ذهبت نسخة 2023 إلى بريطانيا التي تقول إن الحدث سيكون احتفالا بالثقافة والإبداع الأوكرانيين.

وتأسست "يوروفيجن" عام 1956 للمساعدة في توحيد القارة التي شوهتها الحرب العالمية الثانية، وقد نمت لتشمل أكثر من 40 دولة، بما فيها دول غير أوروبية مثل إسرائيل وأستراليا.

ويسعى المنظمون إلى إبقاء موسيقى البوب والسياسة منفصلين، إذ يحظرون الرموز السياسية وكلمات الأغاني المسيسة بشكل علني.

بيد أن التوترات العالمية غالبا ما فرضت نفسها على المسابقة.

ومما يذكر أنه جرى منع روسيا من المشاركة في نسخة المسابقة لهذا العام بسبب غزوها لأوكرانيا.