أغنية جديدة لفرقة "كوين" بصوت فريدي ميركوري

أصدرت فرقة كوين اليوم، الخميس، أغنية جديدة/قديمة باسم Face it alone، بصوت مغني الفرقة فريدي كيركوري. وكان الأغنية قد سُجلت في العام 1988، ضمن ألبوم The Miracle، لكن الأغنية لم تكن ضمن هذا الألبوم.

وكشف عازف الغيتار في الفرقة، بريان ماي، وعازف الدرامز، روجير تايلور، عن الأغنية خلال مقابلة في شبكة "بي بي سي"، في تموز/يوليو الماضي. وقال ماي إنه "عثرنا على جوهرة، كنا قد نسيناها. وهي رائعة، وهذا اكتشاف مذهل".

وأشار ماي إلى أن طاقم تقنيي الصوت عمل من أجل تحسين التسجيل، بينما شكك أعضاء الفرقة بإمكانية نجاح ذلك.

وبثت إذاعة "بي بي سي" الأغنية لأول مرة اليوم، كمقدمة لإعادة إصدار ألبوم The miracle مجددا، الشهر المقبل. وعقب ماي بأنه "رائع أن نسمع أربعتنا معا بعد كل هذه السنين".

وتتحدث الأغنية عن مصاعب المواجهة: "عندما يفقد القمر من ضوئه – تضطر إلى مواجهة كل شيء بنفسك".

ونشرت الفرقة لافتات تمهيدا لصدور الأغنية في شوارع في لندن ومدن أخرى في كندا والمكسيك واليابان وغيرها. وعقب آلاف المعجبين بـ"كوين" على فيديو الأغنية في يوتيوب وعلى إعلان الفرقة في الشبكات الاجتماعية، وعبروا عن سعادة واشتياق لصوت فريدي ميركوري، الذي توفي في العام 1991 (46 عاما) إثر إصابته بمرض الإيدز.