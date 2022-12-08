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صدور العدد الثاني والأربعين من دورية "عمران": ملف خاصّ عن"الرياضة والمجتمع"

تاريخ النشر: 08/12/2022 - 10:33

صدور العدد الثاني والأربعين من دورية "عمران": ملف خاصّ عن"الرياضة والمجتمع"
جزء من غلاف العدد الثاني والأربعين
عرب ٤٨

أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، العدد الثاني والأربعين (خريف 2022) من دورية عمران، التي تعنى بالعلوم الاجتماعية، وتضمّن العدد ملفًّا خاصًّا بعنوان "الرياضة والمجتمع".

واشتمل العدد على خمس دراسات، هي: "الرياضة والسياسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة: الوعي السياسي والمأسسة والتكيف المقاوم (1967-1995)" لإبراهيم سميح ربايعة، و"مجموعات الألتراس في تونس: تقاطعات الرياضة والسياسة والدين" لقيس تريعة، و"الرياضيات المحترفات في المغرب: الجسد الرياضي النسائي في مواجهة النمطية الجندرية" لشيماء الغازي، و"الألتراس بوصفها حركة اجتماعية شبابية: تحليل نقدي لخطاب ألتراس كرة القدم المغربية" لمحمد الحذيفي وعز الدين الفراع، و"غرافيتيا الألتراس وبناء هوية مجموعات مشجعي فريق المغرب التطواني: دراسة في التملك الرمزي للمجال" لوديع جعواني وعيسى الغياتي.

غلاف العدد الثاني والأربعين

وفي باب "ترجمة"، نقرأ ترجمة مجد أبو عامر ويارا نصّار لمقال نوربرت إلياس "نشأة الرياضة بوصفها مسألة سوسيولوجية".

أما باب "مراجعات الكتب"، فاشتمل على مراجعة أسيد يوسف لكتاب "كأس العالم بوصفه تاريخًا للعالم" لوليام د. بومان، ومراجعة حميدة دُرزادة لكتاب "التثبّت من الجندر وصناعة الجسد الأنثوي في الرياضة" لسونيا إريكاينن، ومراجعة عمر حسن لكتاب "ألتراس القاهرة: المقاومة والثورة في ثقافة كرة القدم المصرية" لروني كلوز.

وتجدون في موقع دورية "عمران" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.

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#المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
#معهد الدوحة للدراسات العليا
#دورية عمران
#العلوم الاجتماعية
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#الرياضة والمجتمع

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