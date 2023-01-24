عرب ٤٨ يتجدد
  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

توم هانكس مرشح لنيل 3 جوائز "أسوأ أفلام" 2022

تاريخ النشر: 24/01/2023 - 09:59

توم هانكس مرشح لنيل 3 جوائز "أسوأ أفلام" 2022
توم هانكس (Gettyimages)
عرب ٤٨

لم يحُل كون فيلم "إلفيس" الذي شارك فيه الممثل توم هانكس من بين الأعمال الأوفر حظا للفوز في جوائز الأوسكار، دون إدراج اسم النجم في ثلاث فئات من قائمة الترشيحات لنيل جوائز "راتزي"، النسخة المعاكسة للأوسكار والتي تُمنح لأسوأ إنتاجات العام.

واختار منظمو هذه الجوائز الساخرة الممثل ضمن القائمة المختصرة للترشيحات عن دوره كمدير لأعمال إلفيس بريسلي في فيلم عن سيرته، وعن توليه بصوته تجسيد شخصية نحات الخشب جيبيتو في الصيغة الجديدة من فيلم "ديزني" الشهير "بينوكيو".

وأوضح بيان صادر عن منظمي "راتزي" أن هانكس قدّم في فيلم "إلفيس" الأداء "الأكثر عرضةً للازدراء عام 2022" جعله يُرشّح لفئتين من هذه الجوائز.

ومع أن فيلم "إلفيس" نفسه قوبل باستحسان واسع من النقاد، وكذلك أداء النجم أوستن بتلر فيه، كان توم هانكس في دور مدير أعمال إلفيس، عرضة للانتقادات.

أما "بينوكيو" من إنتاج "ديزني"، فهو ضمن الأفلام الخمسة المرشحة لجائزة "راتزي" عن "أسوأ فيلم"، إلى جانب "بلوند" الذي يتناول سيرة مارلين مونرو.

وأُطلقت جوائز "غولدن راسبيري أووردز"، الاسم الرسمي للـ"راتزي"، في لوس أنجليس عام 1981 على يد طلاب سابقين في السينما وأختصاصيين في هوليوود.

وتُعلَن أسماء الفائزين بهذه الجوائز في 26 آذار/مارس عشية حفلة الأوسكار.

ويحصل الفائزون على جائزة تمثل حبة توت بحجم كرة الغولف موضوعة على بكرة فيلم "سوبر 8".

بودكاست عرب 48

#جوائز "راتزي"
#الممثل توم هانكس
#فيلم "إلفيس"

حوارات

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مَجمَع اللغة العربية يَنتَخِب نائبًا للرئيس ويضم أعضاء جُدُدًا إلى هيئته العامّة
مَجمَع اللغة العربية يَنتَخِب نائبًا للرئيس ويضم أعضاء جُدُدًا إلى هيئته العامّة

2023-01-24

إيرادات "أفاتار" تتخطى عتبة ملياري دولار عالميا
إيرادات "أفاتار" تتخطى عتبة ملياري دولار عالميا

2023-01-23

"المركز العربي" ومؤسسة الدراسات الفلسطينية ينظمان المنتدى السنوي لفلسطين 2023 بالدوحة
"المركز العربي" ومؤسسة الدراسات الفلسطينية ينظمان المنتدى السنوي لفلسطين 2023 بالدوحة

2023-01-23

الأكثر قراءة

عرعرة: الشرطة تقتحم منزل الأسير المحرر كريم يونس وتقتاد زوجة شقيقه للتحقيق

عرعرة: الشرطة تقتحم منزل الأسير المحرر كريم يونس وتقتاد زوجة شقيقه للتحقيق

2023-01-23
حالة الطقس: استمرار انحباس الأمطار وأجواء دافئة

حالة الطقس: استمرار انحباس الأمطار وأجواء دافئة

2023-01-23
فلسطينيون يصدون اقتحام أعضاء الليكود والمستوطنين للخان الأحمر

فلسطينيون يصدون اقتحام أعضاء الليكود والمستوطنين للخان الأحمر

2023-01-23
المستشارة القضائية بصدد البحث في تنحية نتنياهو إثر تناقض مصالح

المستشارة القضائية بصدد البحث في تنحية نتنياهو إثر تناقض مصالح

2023-01-23
زوجة الأسير وليد دقة: حالته جيدة ولا تطور باستثناء آلام مرحلة العلاج

زوجة الأسير وليد دقة: حالته جيدة ولا تطور باستثناء آلام مرحلة العلاج

2023-01-23