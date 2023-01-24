جائزة البوكر 2023... إعلان القائمة الطويلة

نشرت اليوم الثلاثاء، الجائزة العالميّة للرواية العربيّة "البوكر"، قائمة بالروايات المرشّحة للقائمة الطويلة، والتي تضمّنت 16 رواية.

وتشمل القائمة أسماء كتّاب من 9 دول عربيّة، تتراوح أعمارهم بين 40-77 عامًا، والتي تعالج في مجملها قضايا متنوّعة، مثل الهجرة والمنفى وتجربة اللجوء والعلاقات الإنسانيّة، بالإضافة إلى استكشاف هذه الأعمال لعالم الطفولة.

وكذلك الروايات تتراوح بين السخرية والواقعيّة السحريّة والرمزيّة والديستوبيا، وبعض الأعمال ذهبت إلى استثمار التراث الشعبيّ والحكايات الشفاهيّة من أجل فهم القضايا السياسيّة والاجتماعيّة الراهنة. وضمّت القائمة الطويلة الروايات الآتية:

ليلة واحدة تكفي - قاسم توفيق، الأردن؛ معزوفة الأرنب - محمد الهرادي، المغرب؛ منّا - الصديق حاج أحمد، الجزائر؛ صندوق الرمل - عائشة إبراهيم، ليبيا؛ كونشيرتو قورينا إدواردو - نجوى بن نشوان، ليبيا؛ حاكمة القلعتين - لينا هويان الحسن، سوريا؛ حجر السعادة - أزهر جرجيس، العراق؛ بيتنا الكبير - ربيعة ريحان، المغرب؛ تغريبة القافر - زهران القاسمي، عُمان؛ الأفق الأعلى - فاطمة عبد الحميد، السعوديّة؛ اسمي زيزفون - سوسن جميل حسن، سورية؛ الكلّ يقول أحبّك - مي التلمساني، مصر؛ أيام الشمس المشرقة - ميرال الطحاوي، مصر؛ عصور دانيال في مدينة الخيوط - أحمد عبد اللطيف، مصر؛ بار ليالينا - أحمد الفخراني، مصر.

وجرى اختيار القائمة الطويلة من لجنة تحكيم مكوّنة من 5 أعضاء، برئاسة الكاتب والروائيّ المغربيّ محمّد الأشعري، وعضويّة ريم بسيوني، وهي أكاديميّة وروائيّة مصريّة، والأستاذ الجامعي والمترجم السويديّ ويتيز روك، والكاتبة العُمانيّة عزيزة الطائي، والروائيّة والباحثة الجزائريّة، فضيلة فاروق.

ويقوم مجلس الأمناء سنويًّا، بتعيين لجنة تحكيم تتألّف من خمسة أشخاص، ما بين نقّاد وروائيّين وأكاديميّين من العالم العربيّ وخارجه، ويرشّح الناشرون الأعمال التي تمّ نشرها من قبلهم خلال العام السابق، ويقرأ أعضاء لجنة التحكيم كلّ الروايات المرشّحة، ويقرّرون بالتوافق على قائمة مرشّحين طويلة ثمّ قائمة قصيرة.

تحصل الرواية الفائزة بالمركز الأوّل على جائزة قدرها 50 ألف دولار، فيما يصل بقيّة المرشّحين الستّة في القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى ترجمة الأعمال التي تصل إلى القائمة النهائيّة.

وفي عام 2022، فاز الروائيّ الليبيّ محمّد النعّاس، الجائزة الأولى عن روايته "خبز على طاولة الخال ميلاد".