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جوائز الأوسكار للعام 2023: الإعلان عن الأفلام العشرة المرشحة

تاريخ النشر: 24/01/2023 - 17:25

جوائز الأوسكار للعام 2023: الإعلان عن الأفلام العشرة المرشحة
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

تصدر فيلم الخيال العلمي الذي يتناول التنقل بين الأكوان "ايفريثينغ ايفريوير اول ات وانس" ترشيحات جوائز الأكاديمية في دورتها الخامسة والتسعين، بينما تواجدت أيضا هوليوود بأفلامها الشهيرة على الشاشة الكبيرة مثل "توب غن: مافريك" و"آفاتار: ذا واي اوف ووتر".

وحصد فيلم دانيال شاينرت ودانيال كوان "ايفريثينغ ايفريوير اول آت وانس" 11 ترشيحا اليوم الثلاثاء منها ترشيحان لميشيل يوه والطفل كي هوي كوان.

الأفلام العشرة المرشحة لأفضل فيلم هي: "ايفريثينغ ايفريوير اول آت وانس"، و"ذا بانشيز اوف اينيشيرين" و"ذا فابلمانس" و"تار" و"توب غن: مافريك" و"آفاتار: ذا واي اوف ووتر"، و"إلفيس" و"اول كوايت اون ذا ويسترن فرونت" و"ومين توكينغ" و"تراينغل اوف سادنس".

وأعلن ريز أحمد وأليسون ويليامز الترشيحات الثلاثاء من مسرح سامويل غولدوين في بفرلي هيلز، كاليفورنيا.

والمرشحات لفئة أفضل ممثلة هن: آنا دي ارماس عن "بلوند" وكيت بلانشيت عن "تار" وأندريا رايزبورو عن "تو ليزلي" وميشيل ويليامز عن "ذا فابلمانس" وميشيل يوه عن "ايفريثينغ ايفريوير اول آت وانس".

والمرشحون لفئة أفضل ممثل هم: برندن فريجر عن "ذا ويل" وكولين فاريل عن "ذا بانشيز اوف اينيشيرين" واوستن باتلر عن "إلفيس" وبيل نايي عن "ليفنغ" وبول ميسكال عن "افترصن".

والمرشحات عن فئة أفضل ممثلة مساعدة هن: آنجيلا باسيت عن "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" وهونغ تشاو عن "ذا ويل" وكيري كوندون عن "ذا بانشيز اوف اينيشيرين" وجايمي لي كيرتس عن "ايفريثينغ ايفريوير اول آت وانس" وستيفاني هسو عن "ايفريثينغ ايفريوير اول ات وانس".

والمرشحون عن أفضل ممثل مساعد هم: براين تيري هنري عن "كوزواي" وجود هيرش عن "ذا فابلمانس" وبرندن غليسون عن "ذا بانشيز اوف اينيشيرين" وباري كيوغان عن "ذا بانشيز اوف اينيشيرين" وكي هوي كوان عن "ايفريثينغ ايفريوير اول آت وانس".

الأفلام المرشحة عن فئة أفضل فيلم أجنبي هي "اول كوايت اون ذا ويسترن فرونت" من ألمانيا، و"أرجنتينا، 1985" من الأرجنتين، و"كلوز" من بلجيكا و"إي او" من بولندا و"ذا كوايت غيرل" من ايرلندا.

والأفلام المرشحة عن فئة أفضل سيناريو هي "ايفريثينغ ايفريوير اول ات وانس" و"ذا بانشيز اوف اينيشيرين" و"ذا فابلمانس" و"تار" و"تراينغل اوف سادنس".

والمرشحون عن فئة أفضل موسيقى تصويرية هم: فولكر بيرتلمان عن "اول كوايت اون ذا ويسترن فرونت" وجاستن هورويتز عن "بابيلون" وكارتل بورويل عن "ذا بانشيز اوف اينيشيرين" وسون لوكس عن "ايفريثينغ ايفريوير اول ات وانس" وجون ويليامز عن "ذا فابلمانس".

أما الأفلام المرشحة عن فئة أفضل فيلم رسوم متحركة فهي: "غيرمو ديل تورو بينوكيو" و"مارسيل ذا شيل ويز شوز اون" و"بوس إن بوتس: ذا لاست ويش" و"ذا سي بيست" و"تيرنينغ ريد".

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