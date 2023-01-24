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مَجمَع اللغة العربية يَنتَخِب نائبًا للرئيس ويضم أعضاء جُدُدًا إلى هيئته العامّة

تاريخ النشر: 24/01/2023 - 07:56

مَجمَع اللغة العربية يَنتَخِب نائبًا للرئيس ويضم أعضاء جُدُدًا إلى هيئته العامّة
اجتماع مَجمَع اللغة العربية في حيفا
عرب ٤٨

اجتَمَعَ أعضاء مَجمَع اللغة العربية في مكاتِب المَجمَع في مدينة حيفا، الأسبوع الجاري، لإجراء انتخابات لمنصب نائب رئيس المجمع، ولضم أعضاء جُدد للهيئة العامة.

جَرَت الانتخابات في عملية اقتراع سرّيّة فيها تم انتخاب عضو الإدارة، د. حسين حمزة، ليكون نائبًا لرئيس المجمع، كما تَمّ انتخاب كُل مِن بروفيسور عُمَر حمدان، ود. ورد عقل، ود. رياض كامِل، أعضاء نظاميين في المَجمَع.

وفي هذه المناسبة، كرَّمَ الحضور كُلًّا من الأستاذة خولة سعدي، نائبة رئيس المجمع السابقة، وبروفيسور إبراهيم جريِس، عضو الإدارة السابق، وذلك لانتهاء دورتهما في عضوية إدارة المَجمَع وهيئته العامة، كما شكرهما الحاضرون على ما قدّموهُ للمَجمَع وللحركة الثقافية بشكل عام خلال مسيرتهما المُتفانية في عضوية إدارة المجمَع.

د. حسين حمزة

وتَحَدثَ الحاضرون عَن الدور المُهِم الذي شغلهُ كُل من الأستاذة خولة سعدي والبروفيسور إبراهيم جريِس، وعَن استمرار مسيرتهما الثقافية الأدبية الداعمة للمَجمَع من موقعهما الجديد كأعضاء شرف، كما تمنّوا لنائب رئيس المجمَع المُنتخب، د. حسين حمزة، والبروفيسور عُمَر حمدان، ود. ورد عقل، ود. رياض كامِل، التوفيق في دورهم في تطوير المَجمَع وتعزيز مكانة اللغة العربية في البلاد.

بودكاست عرب 48

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