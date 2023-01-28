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انطلاق المنتدى السنوي لفلسطين.. محاضرة افتتاحية لعزمي بشارة

تاريخ النشر: 28/01/2023 - 08:59

انطلاق المنتدى السنوي لفلسطين.. محاضرة افتتاحية لعزمي بشارة
عرب ٤٨

يلقي الدكتور عزمي بشارة محاضرة افتتاحية، صباح اليوم السبت، في المنتدى السنوي لفلسطين في الدوحة، بالتعاون بين المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومؤسسة الدراسات الفلسطينية.

ويقدم رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، د. طارق متري، كلمة افتتاحية.

للبث المباشر:

وتنتظم هذه الدورة (28-30 كانون الثاني/ يناير) في محور بحثي عام، يقدم فيه باحثون فلسطينيون وغير فلسطينيين من أنحاء العالم كله يعملون على أبحاث تتعلق بالموضوع الفلسطيني.

وتتوزع هذه الأوراق البحثة على مواضيع متعلقة بفلسطين وتاريخها، والقضية الفلسطينية، ونظام "الأبارتهايد" والاستعمار الاستيطاني، وفلسطين في العلاقات العربية، وفلسطين في العلاقات الدولية، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

ويشكّل هذا المؤتمر الأكاديمي، الذي سيعقد في مسارات متوازية، فرصة للمهتمين بقضية فلسطين وسياقاتها الإقليمية والعالمية للالتقاء وتبادل وجهات النظر، ويشكّل أيضا رافدا مهما للبحث العلمي بشأن فلسطين والقضايا العديدة المرتبطة بها، ويعزز مركزية قضية فلسطين والاهتمام العربي والدولي بها.

وستقدم في دورة المنتدى الأولى لهذا العام نحو 62 ورقة علمية محكّمة اختيرت من ضمن 375 طلبا للمشاركة (قُبل منها 140 مقترحا) تعرض في ورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل العامة التي تخص الشأن الفلسطيني.

ويعقد المنتدى حضوريا في فندق "الشيراتون" بالدوحة، وتبث المحاضرات العامة مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز، مع توافر ترجمة فورية من اللغة العربية إلى الإنجليزية.

لتفاصيل أكثر عن المحاضرات والمداخلات في برنامج المنتدى على مدار الأيام الثلاثة: اضغط/ي هنا

بودكاست عرب 48

#المنتدى السنوي لفلسطين
#د. عزمي بشارة
#محاضرة
#المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
#مؤسسة الدراسات الفلسطينية

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