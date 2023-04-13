فيم فيندرز ينافس على السعفة الذهبيّة في مهرجان "كان"

قال تييرو فريمو بعد مؤتمر صحافيّ خصّص للإعلان عن قائمة المرشّحين للدورة السادسة والسبعين من المهرجان إنّ "مشاركة ستّ مخرجات في المنافسة رقم غير مسبوق" في تاريخ الحدث بفيلم "جان دو باري" للمخرجة الفرنسيّة مايوين، والّذي يعود فيه جوني ديب

تتنافس على جائزة السعفة الذهبيّة في مهرجان كان السينمائيّ بدورته المقبلة، الأفلام الجديدة لفيم فندرز وكن لوتش وويس أندرسون، مع عدد قياسيّ من المخرجات المرشّحات في تاريخ الحدث، وفق ما أظهرت قائمة أعلنها الخميس المندوب العامّ للمهرجان تييري فريمو، وتجمع بين مخضرمين في الفنّ السابع وأسماء جديدة.

ومن بين الأفلام التسع عشرة المرشّحة للفوز بجائزة السعفة الذهبيّة، تحمل ستّة توقيعات لمخرجات، بينهنّ التونسيّة كوثر بن هنيّة الّتي عرض فيلمها السابق في فئة "نظرة ما" عام 2017، ومخرجة جديدة هي السنغاليّة راماتا تولاي سي الّتي تقدّم فيلمها الأوّل.

وقال تييرو فريمو بعد مؤتمر صحافيّ خصّص للإعلان عن قائمة المرشّحين للدورة السادسة والسبعين من المهرجان إنّ "مشاركة ستّ مخرجات في المنافسة رقم غير مسبوق" في تاريخ الحدث بفيلم "جان دو باري" للمخرجة الفرنسيّة مايوين، والّذي يعود فيه جوني ديب بقوّة إلى الشاشة الكبيرة.

كما تضمّ قائمة المتنافسين أسماء كثيرة حائزة على جوائز من مهرجان كان، بينهم البريطانيّ كن لوتش والتركيّ نوري بيلجي جيلان والإيطاليّ ناني موريتو. ويترأّس لجنة التحكيم المخرج السويديّ روبن أوستلوند الحائز السعفة الذهبيّة العام الماضي عن فيلمه "تراينغل أوف ساندس".

ولفت فريمو إلى أنّ المنافسة هذا العام "تجمع بين سينمائيّين شباب يشاركون نادرًا أو للمرّة الأولى (في مهرجان كان)، ومخضرمين نعرف أسماءهم وعملهم ونتاجهم الفنّيّ. على مستوى الفنون، لا تاريخ صلاحيّة للسينمائيّين ولا للأعمال".

وفي المحصّلة، اختير تسعة عشر فيلمًا قد يضمّ إليها عمل إضافيّ هو "كيلرز أوف ذي فلاور مون" للمخرج مارتن سكورسيزي، والّذي يشارك فيه ممثّلان من أبطاله المفضّلين هما ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو.

ولا يزال عرض هذا الفيلم مقرّرًا خارج المسابقة الرسميّة، لكنّ المهرجان يرغب في ضمّه إلى المنافسة على السعفة الذهبيّة. وقال تييري فريمو إنّ "الطلب قدم" إلى شركتي "باراماونت" و"آبل تي في" المنتجتين للعمل، "والأهمّ أن نتلقّى ردًّا قبل انطلاق المهرجان".

وأشار فريمو إلى أنّ المنافسة الرسميّة تضمّ أفلامًا ضمن المنافسة أو خارجها، تعرض في فئة "نظرة ما" أو في جلسات عرض خاصّة، من الولايات المتّحدة وإيطاليا، ومع فيلم من منغوليا يعرض في الفئات الموازية، للمرّة الأولى في تاريخ المهرجان، و"حضور قويّ" للأعمال الإفريقيّة.