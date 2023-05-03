انطلاق مهرجان حيفا المستقل للأفلام بدورته السادسة

سيُعرض خلال هذه النسخة من المهرجان، أكثر من 20 فيلما موزعين على فضاءات ثقافية وفنية متنوعة بالمدينة، وهي ’مسرح خشبة’ و’مسرح سرد’ و’جاليري فتّوش’ و’جمعية الثقافة العربية’

عقد طاقم مهرجان حيفا المستقل للأفلام مساء اليوم، الأربعاء، مؤتمرا صحافيا في مسرح "خشبة" للإعلان عن انطلاق مهرجان الأفلام بدورته السادسة في مدينة حيفا، والذي سيستمر حتى السابع من أيار/ مايو 2023، بمشاركة مجموعة من صانعي/ات الأفلام الفلسطينيين/ات والمنخرطين/ات في الفضاءين الثقافي والفني في البلاد.

شارك في المؤتمر المدير والمؤسس لمهرجان حيفا المستقل، روجيه خليف، والفنانة منى حوا والتي شاركت في فيلم "أسبوع غزاوي" الذي عرض في افتتاحية المهرجان مساء اليوم في مسرح "سرد" في حيفا، ومديرة لجنة اختيار الأفلام بمهرجان حيفا المستقل للأفلام، عايدة قعدان.

وذكر المدير والمؤسس لمهرجان حيفا المستقل، روجيه خليف، لـ"عرب 48"، أن "طاقم مهرجان حيفا المستقل للأفلام يضع مدينة حيفا على الخارطة الفلسطينية والعربية من خلال جسر التواصل الثقافي مع العالم العربي، إذ أن المهرجان يمنح منصة لتبادل ثقافي ولعرض أفلام من العالم العربي، وهو يقدم للجيل الصاعد من صناع السينما عنوانا لإنتاجهم الثقافي".

روجيه خليف

وأضاف أن "ما يميز هذا المهرجان هو عدم وجود أي تمويل مالي، ويعتمد فقط على تطوع أعضاء طاقم المهرجان، كذلك يعتمد على دعم عدد كبير من الصالات وفضاءات العرض التي فتحت لنا أبوابها، مثل مسرح ’خشبة’ حيث انطلقنا في مهرجاننا الأول بالتوازي مع افتتاح مسرح خشبة".

وقالت مديرة لجنة اختيار الأفلام بالمهرجان، عايدة قعدان، لـ"عرب 48"، إن "افتتاحية المهرجان كانت بفيلم ’أسبوع غزاوي’ للمخرج باسل خليل، وهو من إنتاج محلي فلسطيني يُعرض لأول مرة في فلسطين، وذلك بحضور جميع أفراد طاقم الفيلم بالإضافة لحضور الممثلين والممثلات في الفيلم".

وأشارت إلى أنه "سيُعرض خلال هذه النسخة من المهرجان، أكثر من 20 فيلما موزعين على فضاءات ثقافية وفنية متنوعة بالمدينة، وهي ’مسرح خشبة’ و’مسرح سرد’ و’جاليري فتّوش’ و’جمعية الثقافة العربية’، بالإضافة إلى أمسيات موسيقية وورشات عمل حول السينما".

عايدة قعدان

وتابعت "سيتم عرض أفلام ما بين أفلام قصيرة ووثائقية، أفلام روائية من العالم العربي وافلام عن أوكرانيا. أما الأفلام القصيرة فهي من إنتاج وإخراج فنانين فلسطينيين، وأيضا فنانين من العالم العربي مثل دانيا بدير وهي مخرجة فيلم ’ورشة’ القصير والحائز على 70 جائزة بأكثر من 100 مهرجان، ومخرجي أفلام من بيت لحم مثل إبراهيم حنظل ووسام جعفري وهم خريجو معهد دار الكلمة، وإنتاج محلي مثل فيلم علم للفنان صالح سعدي، كذلك أفلام فنية وسياسية، حيث سيتم عرض الأفلام الروائية في مسرح ’سرد’، والوثائقية ستعرض في ’خشبة’، أما جمهور الهدف لمهرجان الأفلام فهو من جيل 16 عاما وما فوق، وهي لا تلائم الأطفال".

وذكرت الفنانة منى حوا المشاركة في فيلم "أسبوع غزاوي"، لـ"عرب 48"، أنني "سعيدة جدا لمشاركتي في فيلم ’أسبوع غزاوي’ في افتتاحية مهرجان حيفا المستقل للأفلام، إذ أننا أصبحنا عائلة واحدة مع أفراد طاقم المهرجان، أما عن فيلم ’أسبوع غزاوي’ فقد كتبه المخرج باسل خليل قبل 12 عاما، أما عن مراحل تصوير الفيلم فقد بدأنا قبل انتشار وباء كورونا لنتوقف عن التصوير قبل ثمانية أيام من موعد انتهاء التصوير بسبب التقييدات التي تم فرضها جراء وباء كورونا آنذاك، ومن ثم أنهينا تصوير الفيلم بعد مرور عام على الوباء".

منى حوا

أما عن حيثيات الفيلم، قالت إن "الفيلم هو كوميديا سوداء يضحك على تراجيديا، وكم نحن بحاجة لنضحك في ظل التحديات الكثيرة التي نعيشها. يتناول الفيلم قصة وباء يجتاح إسرائيل ويهدد سلامة العالم مما يحتّم على الأمم المتحدة فرض حجر صحّي على إسرائيل وإغلاق حدودها مع الدول المجاورة. لم يتبقَ مكان آمن سوى غزة. هناك يجد وليد، مهرب الأقراص والأسطوانات، نفسه متورطا بتهريب زوجين مطلقين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية، يختبئان في قبو منزله مقابل المال من أجل تهريبهما خارج إسرائيل".