متحف "متروبوليتان" يبدأ النظر في قطع فنيّة قد تكون "مسروقة"

أكّد أنّ "المتحف له تاريخ طويل في النظر بأصل مجموعاته بدقّة، وإعادة العمل الفنّيّ إلى بلد المنشأ إذ اقتضى الأمر"، معدّدًا عمليّات إعادة أعمال فنّيّة سجّلت خلال السنوات الأخيرة إلى "مصر واليونان وإيطاليا ونيبال ونيجيريا وتركيّا والشهر المنصرم إلى الهند"

أعلن متحف "متروبوليتان" للفنون في نيويورك، عن شروعه "النظر" في أصول عدد من الأعمال الفنيّة التي يحتمل أن تكون مسروقة.

ويعتبر متحف "متروبوليتان" واحدًا من أبرز المتاحف في العالم. وقال القائمون على المتحف، في البيان الذي صدر، إنّ المتحف سينظر في هذه الأعمال الفنيّة، و"يعيدها" إلى بلد المنشأ إذا لزم الأمر.

وأكّد أنّ "المتحف له تاريخ طويل في النظر بأصل مجموعاته بدقّة، وإعادة العمل الفنّيّ إلى بلد المنشأ إذ اقتضى الأمر"، معدّدًا عمليّات إعادة أعمال فنّيّة سجّلت خلال السنوات الأخيرة إلى "مصر واليونان وإيطاليا ونيبال ونيجيريا وتركيّا والشهر المنصرم إلى الهند".

وكان القضاء النيويوركيّ أعاد الثلاثاء إلى الصين منحوتتين جنائزيّتين حجريّتين مهرّبتين تعودان للقرن السابع، وتبلغ قيمتهما 3,5 ملايين دولار، ضبطتا في متحف متروبوليتان للفنون.

وفي بيان نقلته مساء الثلاثاء صحيفة "نيويورك تايمز" ونشر عبر موقع المتحف الإلكترونيّ الأربعاء، أعلن المدير ماكس هولين أنّ متحف "ميت" الّذي يمثّل أحد أهمّ المتاحف في العالم، ويحظى بمكانة بارزة في سوق الفنّ العالميّ، يتعيّن عليه المشاركة بصورة أكبر وبشكل استباقيّ في النظر بأعمال فنّيّة من مجموعاتنا".

وسيخصّص المتحف "موارد "إضافيّة لهذه المهمّة من خلال توظيف فريق من الباحثين سيتولّون النظر في "أصل" بعض الأعمال الفنّيّة والأثريّة من بين 1,5 مليون قطعة يحوزها "ميت".

وقال هولين "سنوسّع ونسرع ونكثّف أبحاثنا عن كلّ الأعمال الفنّيّة الّتي وصلت إلى المتحف من خلال تجّار فنّ كانوا منخرطين في تحقيق قضائيّ"، مشيرًا إلى أنّ "معظم هذه القطع حصل عليها متحف "ميت" بين 1970 و1990".

وينفّذ القضاء في ولاية نيويورك منذ أكثر من عامين حملة واسعة لاستعادة آثار منهوبة من نحو 20 دولة باتت موجودة في متاحف المدينة الأميركيّة الكبرى ومعارضها، ومن بينها متحف "ميت" الّتي يضمّ مجموعات من القطع لجامعي أعمال فنّيّة ومانحين أثرياء.

وكانت المنحوتتان منذ عام 1998، حتّى مصادرتهما عام 2023 بحوزة متحف "ميت على سبيل الإعارة من شيلبي وايت (85 عامًا)، إحدى هواة جمع القطع الأثريّة في مانهاتن".

وسبق للقضاء النيويوركيّ أنّ ضبط عامي 2021 و2022 نحو 20 عملًا فنّيًّا مسروقًا لدى وايت.