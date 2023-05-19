"بلدنا" تختتم مسابقة الملصق الوطني 2023 بإعلان الملصق الفائز

أعلنت جمعية الشباب العرب - بلدنا، الملصف الفائز في مسابقة المُلصق الوطني 2023 (graphic design) التي نظمت حول قضيّة مسافر يطّا، ضمن نشاط مشروع "صُمود".

اختتمت جمعية الشباب العرب - بلدنا، المسابقة لاعتماد المُلصق الوطني (graphic design) التي نظمت حول قضيّة مسافر يطا، في سياق حملة جماهيرية وإعلامية لدعم نضال الأهالي في المنطقة المهددة بالتهجير والاقتلاع.

وأفادت الجمعية، في بيان، بأن "الملصقيْن اللذن تأهلا للمرحلة النهائية يعودان لكل من رند حمد الله من طولكرم، وغيد خطيب من الناصرة".

وفُتح باب التصويت على منصّة "إنستغرام"، وحاز ملصق المتسابقة رند حمد الله من طولكرم على المركز الأوّل لمسابقة المُلصق الوطني 2023.

الملصق الفائز، تصميم رند حمد الله

وجاء في المركز الثاني مُلصق المتسابقة غيد خطيب من الناصرة، بعد منافسة محتدمة حسمها أصوات المتفاعلين والمتفاعلات على المسابقة.

وأوضحت الجمعية أن ذلك جاء "بعد استقبال الترشيح للملصقات التي تقدمت للمسابقة وتصفيتها على مدار مرحلتين من قبل لجنة التحكيم".

وذكرت أن "الملصقيْن المتأهليْن اللذين وصلا للمرحلة النهائية للمنافسة بعد استيفاء المعايير الفنية والسياسية".

ولفتت الجمعية إلى أن "المسابقة ارتكزت على معايير سياسية تُبرز الحياة في مسافر يطا ووجود الإنسان في الأرض وامتلاكها، وتجسد الحياة البدوية والفلاحية، ونشاطها الاقتصادي والمعيشي القائم على الزراعة ورعي المواشي والأغنام".

مُلصق المتسابقة غيد خطيب من الناصرة

وأضافت أن المسابقة "تؤكد على أن أهالي مسافر يطا هم أصحاب الأرض، وأراضي المسافر ليست ساحات تدريب عسكري ومناطق عسكرية للاحتلال".

وشددت على أن "أهالي المسافر متمسكون بأرضهم باقون فيها يسطرون صمودهم كل يوم، رغم تضييق الاحتلال على سُبل العيش وإصدار أوامر الهدم أو وقف العمل التي تطاول معظم المنازل وحظائر المواشي وخزانات المياه والبنية التحتية في التجمعات السكانية بحجة بنائها دون الحصول على رخص البناء".

ووجهت "بلدنا" في بياناها الشكر لـ"تفاعلكم/نّ وتصويتكم/نّ على الملصقات المتأهلة للمرحلة النهائيّة ونشكّر كل المترشحين/ات الذين شاركوا معنا".

وقالت إن "الدفاع والتضامن مع قضيّة مسافر يطّا ما زال مستمرًا، شاركوا ودوّنوا وتصدّوا لتهجير المَسافر وساندوا أهلها".